【台北美食】芋圓刨冰、豬油叉燒飯　跟住捷運藍色板南線搵食！

如果要說台北使人沉醉之處，那就是不論你屬於哪種風格的人，都能在這城市找到屬於一個自己最自在的角落。這裡可以很文青、很時尚，充滿前衛新潮；但同時也能找到台味十足、復古老式的在地風格。

今次捷運路線，要帶大家遊的是台北藍線（板南線），這條線上一路從板橋經過西門町鬧市區、客運量最大的台北車站，再到行街Shopping、人潮洶湧的東區。除了shopping、吃下午茶，其實還可以在這發掘出最地道、台灣味十足的店家和展覽，快來尋訪我們的私房路線吧！

台北捷運藍線從萬華區一路到大安區，雖是不同的街道風貌，但都有屬於各自的「台味」（灣仔日報提供）

1. 龍山寺站：龍都冰菓專業家

來到這間在地台灣味超濃到的冰菓室前，可能真的要朝拜——因為這可是始創於1920 年，在艋舺萬華一帶祖宗級的老字號店家。藍色招牌大大的寫上中英日三種語言，可見有不少觀光客特登來幫襯。傳統的裝潢雖然簡單，但因為配料實在、CP 值高，受到許多喜愛傳統刨冰品老味道者的推薦。來到這一定要點一碗店內的招牌八寶冰（台幣 70 元），配料有圓仔和各式豆類、湯圓、芋頭等，豆類夠晒腍、圓仔勁煙韌，配着細緻的剉冰一啖食落去，只感大大的滿足。

來到這一定要點一碗店內的招牌八寶冰（台幣 70 元），配料有圓仔和各式豆類、湯圓、芋頭等，豆類夠晒腍、圓仔勁煙韌，配着細緻的剉冰一啖食落去，只感大大的滿足（willislin0101 IG）

2. 西門站：HANKO 60

偽裝成西門町復古電影院的「HANKO 60」就位於漢口街 60 號，只見傳統的售票口寫着「新聲大戲院」，旁邊還以假亂真的貼着「今日放映」的老式手繪電影Poster，難以想像，這其實是讓人可以小酌一杯的神奇酒吧！按下門上的按鈕，通往酒吧的門才會緩緩打開。Bar台前四個大大的霓虹燈字「如醉如夢」，為這個神秘空間更添加了迷幻氛圍。

兩位創辦人是一對閨蜜，走遍世界各地酒吧後，希望為台灣打造出屬於自己的獨特風格酒吧，「HANKO 60」因此誕生。店內其中一款調酒就名為「西門町」，以伏特加混合伯爵茶為基底，再加入西門町的特色楊桃汁，十分有在地風情。

+ 5 + 4 + 3

3. 忠孝新生站：特有種商行

由電影導演魏德聖工作團隊成立的「特有種商行」品牌，是一間結合設計雜貨的複合式電影Cafe，店內擺設着許多電影拍攝道具，桌椅皆是木製，搭配着手寫標語及仿舊老式物件，彷彿走入魏德聖的電影場景中。雖然是Cafe，但店內販賣的餐點是傳統的台式小吃，像是淋上豬油撈飯的招牌叉燒飯、手作燒飯糰配薯仔燉肉，端出來份量實在，一個人絕對可以吃很飽！如果想要選購特色小物，店內及網站上有販賣團隊設計的麻布提袋、印着「台灣特有種」的T恤，都是不錯的手信。

+ 4 + 3 + 2

如果你鍾情台灣特有的在地老味道，想要嚐嚐台式小吃、甜品，或是混搭中式風格的獨特酒吧！不妨坐台北捷運藍色線走一轉，絕對會是讓你身心靈都「台」味十足的尋訪之旅。

【本文獲「灣仔日報」授權轉載。】