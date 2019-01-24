【台北親子遊】捷運沿線特色遊樂場　必玩雙人韆鞦、巨型攀網滑梯

台北親子旅遊想帶小孩「放電」，就近的新北市去年陸續成立特色公園，都可以搭捷運前往，例如中永和交界的八二三紀念公園鄰近捷運永安市場站、板橋四維公園就在捷運新埔站旁，三重大台北都會公園也可搭到捷運三重站抵達，來趟捷運輕鬆遊，更是省荷包好選擇。

八二三紀念公園也被稱為「四號公園」，鄰近永安市場捷運站，公園旁有國立台灣圖書館，去年10月啟用共融式遊戲場，融合圖書館特色，外觀巨大的書，攤開書頁是3尺高滑石子溜滑梯，要爬上攀爬網才能玩，訓練兒童體力；小小孩也有2公尺高、緩坡的溜滑梯可體驗。

書本下方是大沙坑，周邊還有雙人鞦韆、鳥巢鞦韆、親子鞦韆及座椅鞦韆等多樣化鞦韆，公園周邊有「PARCO義大利麵甜點店」、「紅牛碳烤牛排」、「錵鑶日式料理」，都是超夯異國美食。

【圖輯】八二三紀念公園（點圖放大）↓↓↓

若從捷運永安市場站步行15分鐘，就會到由自強游泳池改建的中和佳和公園，以海洋世界為意象，最大特色是搭配大型沙坑的波浪型攀爬架，周邊還有樂華夜市，可品嘗「芋師傅」、「阿德糖葫蘆」等熱門甜點，吸引粉絲朝聖。

【圖輯】中和佳和公園（點圖放大）↓↓↓

板橋四維公園在新埔國小旁，鄰近新埔捷運站，遊戲場以「巨獸」為設計主題，溜滑梯以恐龍及烏龜造型設計，可從恐龍的喉嚨、腰部或尾巴攀爬而上，再由大嘴巴滑下來。烏龜溜滑梯草丘有小山洞，步行5分鐘有在地人推薦的「大東北牛肉水餃」，散步15分鐘到435藝文特區。

【圖輯】板橋四維公園（點圖放大）↓↓↓

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