【沖繩】那霸機場新航廈正式啟用！36間手信店食肆進駐

隨著廉航興起，愈來愈人去沖繩旅行，但以往沖繩那霸機場的國際綫和國內綫航廈並不相連，而乘搭廉航飛往沖繩更要轉乘巴士到主航廈，非常不便。最近那霸機場啟用了新航廈，連結了國內線與國際綫，以後飛沖繩就更方便了！

那霸機場新航廈 3月18日開幕

沖繩那霸機場的「際內連結航廈」於3月18日開幕，樓高5層、總面積約3萬9千平方米。有見近年到沖繩遊客大幅上升，原有國際線登機櫃位開始不夠用，令遊客每次登機都大排長龍。有見及此，新航廈的登機櫃位會比原本的增加3倍，國際線櫃位由20個增至60個，而登機門亦增至2個。

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官方表示新航廈有望能方便旅客，同時強化國內、國際線的合作。（圖片來源：那覇空港ビルディング株式会社）

廉航登機位轉至新航廈

同時香草及樂桃兩間廉航公司的登機櫃位，都會從LCC航廈轉至新航廈，另外加入了新行李檢查設備，更配合部分國外航空公司需求，引入了自助登記設備，相信能減少旅客登機所需時間，以後飛沖繩就方便多了。

以往香草及樂桃兩間廉航公司都是在LCC航廈。（圖片來源：Aviation Wire）

36間商店食肆進駐新航廈

過往國際綫航廈的店舖都比較少，打算回港前在機場作「最後衝刺」也十分不便。而新航廈落成後，大廈2至4樓都是商業地區，引進了36間商店和食肆，當中包括港人最愛的日本藥妝店和當地人氣豚骨拉麵店。日後去沖繩旅遊，記得預留彈藥到那霸機場掃手信了！

▼按圖看更多商店食肆▼

新航廈進駐了很多手信、禮品店，可以掃完貨再坐飛機回港。

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