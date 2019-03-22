【台灣澎湖】國際海上花火節4月登場！時間交通、周邊景點全攻略

「2019澎湖國際海上花火節」即將在4月18日華麗登場。2019澎湖國際海上花火節共有22場，卻是絕不加場，想一睹絢爛煙火風采的就是時候做好旅宿規劃了。小編貼心的幫大家整理了花火節時間表、交通資訊、周邊景點，看完這懶人包就安排行程準備去2019澎湖國際海上花火節吧！

2018年澎湖國際海上花火節美景（cbx.photo IG）

2019澎湖國際海上花火節將在4月18日至6月24日舉行，逢周一、四晚上在馬公市觀音亭施放，並配合節慶連假期間，增加5月12日（母親節）及6月8日（端午連假）等兩場加場活動，共計22場。澎湖縣政府特別強調今年絕不加場，想參加澎湖花火節的朋友就要趕快規劃行程。

澎湖花火節時間表（台灣澎湖縣政府）

除了絢爛煙火與浪漫虹橋交相輝映美麗魅力外，更結合科技及燈光藝術打造震撼的視覺效果，搭配精心挑選的音樂曲目、設定主題之夜，2019澎湖國際海上花火節將帶來全新的聲光體驗。

【九大景點推薦】

1. 澎湖天堂路

位於白沙鄉的後寮天堂路可是近幾年來澎湖必去的人氣打卡景點，走在天堂路上，相伴的是徐徐的海風與蔚藍的大海，超愜意。小編貼心提醒，來之前要先查詢潮汐表。

2. 篤行十村

堪稱全台最老眷村的篤行十村，近年經整修後變身文創園區。在這裡不只可以感受到老眷村景致，更能體驗早期純樸簡單的生活模式，喜歡復古風格的朋友千萬別錯過。

堪稱全台最老眷村的篤行十村，近年經整修後變身文創園區。在這裡不只可以感受到老眷村景致，更能體驗早期純樸簡單的生活模式，喜歡復古風格的朋友千萬別錯過（IG@shiuan.__）

3. 九孔瀑布

這裡曾經是九孔養殖場，隨着時間推移，現在僅剩下多有坍塌的魚塭，成為廢棄的一片地。但每當雨水流過，魚塭的水便沿著玄武石節理向下溢流，成為另一道如瀑布般的風景。

這裡曾經是九孔養殖場，隨着時間推移，現在僅剩下多有坍塌的魚塭，成為廢棄的一片地。但每當雨水流過，魚塭的水便沿著玄武石節理向下溢流，成為另一道如瀑布般的風景（IG@vianliu0502）

澎湖海洋水族館、中央老街、二崁古厝…按圖看更多2019澎湖國際海上花火節周邊IG級打卡景點▼

詳細交通資訊

台灣澎湖國際海上花火節（Ready Go提供）

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