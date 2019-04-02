【雲南住宿】麗江海拔最高酒店之一　打開窗就見到玉龍雪山靚景！

逃離棉被和衣服都曬不乾的上海，我到玉龍雪山上找到了太陽。

昨天的上海居然出太陽了！早上起床的時候看到陽光透過並不算明亮的天空灑下來的時候，第一感覺竟是驚訝。儘管仍舊有些霧霾，但是遇見了久違的陽光，用我同事的話來說仍舊是雀躍到模糊。結果今天，一切又被打回原形，開始下雨了……此時此刻，我不由地想起上周到麗江金茂璞修雪山酒店看到的美景，雖然還有點冷，但是那裡的陽光和天空真叫人愉悅。

玉龍雪山是去麗江一定要打卡的一個地方，峰頂的皚皚白雪映襯在蔚藍的天空中彷彿化身成為朵朵白雲，壯麗的景色很難用言語來形容。麗江金茂璞修雪山酒店近束河古鎮，地處玉龍雪山東麓海拔3,100米的甘海子草甸區，是麗江海拔最高的酒店之一。

酒店建築融合了中國傳統建築的風格，以及當地納西族建築的特點，古色古香，且私密性非常好。穿梭在酒店的迴廊，白天與夜晚都有不同的感受。也許真的是被上海的陰天嚇怕了，我更喜歡白天陽光撒進迴廊留下的光影，安靜而美好。

酒店的室內設計由泰國頂級設計師事務所P49負責操刀。去年的爆紅的杭州餘杭萬麗酒店、翻新升級後的杭州君悅酒店，以及國內目前唯一的傲途格精選（Autograph Collection）都是他們的代表作。酒店的大堂以原木打底，隨處可見的東巴木雕、白族紮染，和手工地毯等，充分展現了雲南少數民族特色。在酒店的公共區域，我還發現了這樣一個手工毛氈方形茶几，周邊圍著幾張民族圖案雕刻的椅子，最有趣的還是手鼓造型的凳子。

酒店的設計富有民族特色，點擊大圖查看更多內部裝潢照片▼▼

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酒店僅有89間套房和別墅，面積自86平米起，非常寬敞。每一間客房均設有景觀露台，玉龍雪山的景色自是無需多言。室內空間依舊以原木為主導，配以本地民族特色的實木家具及手工地毯。最最重要的，房間有地暖，對於怕冷的我來說簡直太貼心了。臥室外同樣是無遮擋的雪山美景，早上一起床視線稍稍轉右就能看見。室內空間以民族風的地毯​​和壁掛凸顯本地特色，除此之外再無其他喧賓奪主的多餘鋪陳，風格簡約溫馨。浴室面積寬敞，尤其浴缸的尺度相當驚人，備品來自今年即將迎來150週年的意大利老牌Acca Kappa。

餐飲方面，酒店只有一家餐廳雪景閣，名字非常貼切，開放式的廚房提供多樣化的國際風味美食。但我個人最推薦的還是犛牛火鍋，肉質鮮美，味道非常好，露天用餐區更是能邊看雪山邊涮肉。餐廳還有這麼一塊地方可以組織一下小型聚餐，兩邊融入了當地彩砂壇城藝術的陳列櫃很有特色。除此之外，酒店還設置了水療中心，這個用石頭圍成的泡池讓人有置身室外的感覺。或者你也可以對著雪山練瑜伽，酒店還開設了手鼓學習課程，也有提供親子樂園。

酒店內有餐廳雪景閣，點擊大圖查看更多風味美食和其他設施▼▼

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這一次文章的結尾，Mr.S就不給大家分享行業動態了，取而代之的是一張來自攝影師呂宇理拍攝的酒店星空。但願城市的夜空也能像山中這般清澈，也希望春天的晴朗能夠早日到來。

但願城市的夜空也能像山中這般清澈，也希望春天的晴朗能夠早日到來。（攝影：呂宇理／外灘提供）

麗江金茂璞修雪山酒店 酒店地址： 雲南省麗江市玉龍納西族自治縣玉龍雪山甘海子景區 預定電話：（0888）531-1234 參考價格：約1900++人民幣（約港幣2227元）/晚起

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