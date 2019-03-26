【深圳花展】登陸仙湖植物園！15蚊人仔睇盡12大超靚主題花海

接近30℃的深圳，讓人產生了夏至的錯覺，陽光充沛、天又藍。就在陽光明媚、春暖花開的日子，深圳迎來了一件盛事——粵港澳大灣區2019深圳花展。

粵港澳大灣區2019深圳花展日前正式開幕（深圳微時光提供）

粵港澳大灣區2019深圳花展日前已正式開幕，是深圳有史以來第一次具國際水平的綜合性花展。展場內有5個國際花展、12大主題花境、13萬盆共1100多個品種的花卉。從今天起，仙湖即將成為深圳最美麗的花海。小編提前踩點，感受就是：一個字，靚；兩個字，震撼；四個字，不容錯過。

【1. 五座國際花園 藏着憧憬的詩和遠方】

天上人間草坪，在五座國際花園的點綴下，呈現出異國田園的既視感。

天上人間草坪，在五座國際花園的點綴下，呈現出異國田園的既視感（深圳微時光提供）

a. 秘密花園

半圓形的十字拱窗，帶鏡面的玻璃房，紫、白色系的花團簇擁。鏡面折射着陽光營，反射着花房，造出了一幅讓人恍惚的夢幻場景。世界似乎變得輕柔了起來，有點虛幻、有點神秘，還有點治癒。

b. 都市森林

從旁路過，會覺得這像一座森林裡的彩色城堡，高低錯落的貨櫃裝箱，被花草樹木包圍，就像是美女和野獸，衝突卻毫不違和，張力十足。不過，從天上俯瞰，你會發現另有乾坤。每一個貨櫃裝箱上，都種滿了花草，一個個方塊，就如同稻田。據說，這是設計師坐飛機掠過深圳上空時，得知如今高樓林立的深圳，曾經也是稻田連片後，產生的奇思妙想。這裡藏着深圳城市發展的過去、現在和未來。

c. 現代廚房花園

餐桌的中間就是花圃，大樹作為自然的遮陽傘，餐具整齊地擺放着。工業風的高腳凳虛位以待，背後顏色鮮豔的壁畫引人注目…這是一個把菜圃和花園融為一體的都市農場，是一場自然、藝術、工業和美食的對話。

d. 海派南洋

這是一座融入了東南亞文化和歷史現代感的小花園，鋪設的鵝卵石十分討喜。水邊的搖椅，睇到就想瞓上去，度過一段悠閒的時光。

e. 水鑑．映像

出自一位日本設計師之手，簡約而不簡單。運用了「枯山水」的造園手法，不用水，但又表現出了水的靈動，極具禪意。

【2. 十二個精品公園 呈現深圳的摩登和山河湖海】

園林藝術，追求方寸之間藏山海。在精品花園展區，深圳每個區都搭建了專屬的花園，顯山露海，各有千秋。

園林藝術，追求方寸之間藏山海。在精品花園展區，深圳每個區都搭建了專屬的花園，顯山露海，各有千秋。（深圳微時光提供）

a. 山海花．悠時光

鹽田的花園，起伏的白格柵，體現出了山海的靈動，十分小清新。最驚喜的是隔柵上吊着形狀各異的玻璃瓶，有的插着鮮花，竟然還有養着熱帶魚！風一吹，像風鈴一樣叮鈴響，十分悅耳。

b. 竹．逐夢Dream

羅湖的花園是一個竹廊，內部顯得很古樸，但又設計感十足。最惹人注目的要數那座螺旋的花架，而且還真的會轉動呢！

c. 嶺南流芳

南山園，鑊耳牆、假山、涼亭，還有粵劇作為背景音樂，極具嶺南風情。

每個精品花園展區都各有千秋，點撃圖片看餘下九個展區！▼

+ 13 + 12 + 11

【3. 五個花藝「大帳篷」 一次花和想像力的融合碰撞】

5個圓球型的「大帳篷」，每一個進去都會發出“哇”的感嘆。（深圳微時光提供）

五個圓球型的「大帳篷」，每一個進去都會發出「嘩一聲」的感嘆。俯瞰，是一朵朵花兒；平視，宛如一座座水晶宮。花藝館A，懸掛着藍白的布曼，十分夢幻，強烈推薦打卡。生活館，陽台、露台、小花園，簡直是把家都搬過來了，十分文藝小清新。藝術館，用竹子搭起了一個屋頂一樣的竹架，點綴着花草綠植，十分文藝。

+ 4 + 3 + 2

【4. 10+個大型花境 感受藝術和環境的和諧共生】

紫薇路沿線的花境展，也是亮點多多。心形的花廊，走過路過都要停下合影。魚蝦成群，演繹花漾深圳，濱海之城。還能發現不少小驚喜，深圳校服、廢棄共享單車、舊球鞋…都在設計師的妙手之下，和花草融為一體。

【5. 看點太多 數不過來了】

這次的花展規格很高，規模也極大，看點實在太多，多到數唔晒。上千種花卉，很多還是首次亮相：有130多種蘭花的蝶谷幽蘭展區、像走進原始森林一樣的苦苣苔展等。

+ 3 + 2

除了花卉、花藝、花境、花園的展示，還有豐富多樣的花文化活動，包括開幕式文藝表演、18場精彩的戶外音樂演出、國際著名花藝大師的現場插花表演…幾乎每日都有。

除了花卉、花藝、花境、花園的展示，還有豐富多樣的花文化活動，包括開幕式文藝表演、18場精彩的戶外音樂演出、國際著名花藝大師的現場插花表演……幾乎每天有哦！（深圳微時光提供）

最後，還要溫提一下大家，一定一定一定要愛惜花草。不管名貴與否，都是設計師、園藝師們的心血，祝大家玩得開心。

地址：羅湖區東郊的蓮塘仙湖路仙湖植物園 花展時間：3月22日-31日 開放時間：8:00-16:00 （18:00-次日8:00閉園） 票務信息：15元（即仙湖植物園門票）可現場購票，也可在仙湖植物園公眾號購票 交通信息 公交：乘坐382、363、220、202路公交車抵達仙湖總站，218、27、57、 113、K113、333、336路等公共汽車抵達羅湖外語學校後下車由仙湖路向北步行進入 地鐵：地鐵2號線至黃貝嶺站（C出口）下車，步行至新秀立交公交車站轉乘382路公交車抵達仙湖總站

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】

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