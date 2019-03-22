【深圳好去處】一邊做Spa一邊High Tea！只招待女生的神仙彩虹湯

深圳居然有唔着衫去幫襯嘅Cafe？玫瑰花、星空、彩虹——一邊浸住3款少女泡泡浴一邊High tea，今次一於用「浴缸裡的下午茶」引爆你IG Story洗版！ （下文所以收費均以人民幣為單位） ＊本文章只限女生觀看

最近內地微信朋友圈經常見到有人用這種高顏值「泡泡浴下午茶」洗版，小編發現深圳都有！在少女浴缸一邊做Spa一邊食——冇錯，唔着衫浸嗰隻！變靚同歎好嘢食同時進行，可以說是每位女生的願望。

最近內地微信朋友圈經常見到有人用這種高顏值「泡泡浴下午茶」洗版，小編發現深圳都有！在超大的少女浴缸、一邊做Spa一邊食（vivi吃深圳提供）

【神仙浸浴吧：小仙女的彩虹湯】

店裡有兩種價位的浸浴，188元彩虹雲朵+星空泡泡浴、88元玫瑰泡泡浴，可以任意揀一個自己最喜歡的。這種彩色的浸浴水，最近在時尚圈裡超Hit，超夢幻，令人即刻想水出芙蓉一下。店內採用的是Rever雲朵彩虹浸浴球，裡面加了各種3種精油和浴鹽再壓縮成雲朵形狀，輕輕放入水中就會一直「咕咕咕咕」吐出彩虹。裡面還附加一袋牛奶，令泡泡特別豐富，浸完之後皮膚又白又滑。

值得一提的是，這裡的浴缸會鋪上一次性浴缸套確保衛生，而且會準備好毛巾同浴衣，非常貼心。浴缸的大小容許兩個人同時一齊浸浴，下午茶準備的飲品是雙份的，可以約埋閨蜜來「坦誠相見」。

+ 3 + 2

【真人漂流下午茶】

等你已經浸在浴缸裡的時店員才會「闖入」，用浴缸置物架端上食物。馬上有一種人在浴缸中漂流，食物在岸上的即視感。精緻的下午茶從一杯無酒精的Cocktail、小紅莓餅乾+士多啤梨味點心開始，食的時候要小心，因為水會容易濺到食物上。

店家特別貼心，在旁邊放上毛巾和香薰。香味環繞四周，一合埋眼舒適度與滿足感是直線上升。唔駛擔心溶妝、整亂頭髮，因為店家準備了一些護膚品、香水和化妝品等，就算整濕頭髮都有風筒。

+ 3 + 2

【高空網紅床】

大廳有一張白色靠窗的床，全透明玻璃。透過玻璃能看到是深圳的高樓大廈，很多網紅相都有這一個場景！床上還有影相的道具，看起來還真像在少女的閨房裡，瞓住影相就是一股小性感。有4件不同花色的睡衣可以更換，增強場景感，個人覺得粉紅這一件比較易襯。旁邊的白色地毯上用Hermes包裝盒堆成一個快閃打卡位，無論着深色定淺色衫影相都會好睇。

+ 5 + 4 + 3

Room18美白spa館位處一個豪宅區的37樓高樓裡，驟眼睇環境感覺高尚。入到門口有前台接待小姐姐詢問並且指引，感覺像到了豪宅區。它其實是一家美容館，內地很多女生都是沖着這個泡泡浴而來，在網紅圈超Hit，想打卡就趕快預約。

浴缸的大小容許兩個人同時一齊浸浴，下午茶準備的飲品是雙份的，可以約埋閨蜜來「坦誠相見」（vivi吃深圳提供）

Room18美白spa館 人均消費：188人民幣（點評價格） 地址：福田區彩田路深圳中心天元北門第5棟B單元37層6134號 交通：2號線 市民中心F出口 電話：13686451354、13686862605 TIPS 1. Spa只接待女生，要提前預訂，以免不接待 2. 建議浸15分鐘，小心缺氧。浸完換水，可以沖涼 3. 浴室面積有點小，只有一個浴缸 4. 可以叫店員幫手影相，唔駛擔心 5. 浴缸的泡泡會在15分鐘內慢慢消失，小心走光

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】

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