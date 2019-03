【深圳精品咖啡】Hermès設計師打造全黑店面！歎至純粹無名咖啡

世界咖啡大賽亞軍在上海開設的Blatage Café,在深圳落戶後搖身一變成「黑店」。賣的飲品竟然連名都冇,卻讓Hermès設計師坐鎮!不過講還講,真係幾有睇頭! 撰文:蟲子老濕

世界咖啡大賽亞軍在上海開設的Blatage Café,在深圳落戶後搖身一變成「黑店」。賣的飲品竟然連名都冇(Facebook圖片@Blatage 上海店)

1. Hermès設計師的櫥窗

【設計感十足】

Blatage Café店面是由店長所熟識的藝術家朋友設計,每季都會有不同的展品,現在則是Hermès櫥窗設計師LEE CHI李霽的作品正在展覽中。店內陳列着很多有趣的藝術品,在鬧市中給人一段獨特回憶的人文饗宴。如果你對這些藝術品感興趣,不妨找店長聊聊天,讓他為你做介紹。

+ 2

【恍如文藝買手店】

集齊了許多生活文創器具也是這家店的特色之一,從港澳台到美日韓,許多獨特的設計作品都會在這裡呈現。這是模型動物的狂歡夜,有些還會放在透明的玻璃桌子裡,讓人一邊細呷着咖啡,一邊觀賞。

2. 富創意的店名:Once you go black, you never go back.

這家店,名叫Blatage,是Black(黑色)和Percentage(百分比)的複合新詞。Black也代表店裡的重級烘焙的咖啡。世界咖啡烘焙大賽亞軍江承哲,是這家咖啡店的合夥人。

3. 全黑的下午茶:名副其實的黑店

有別於日系裝修風格,從咖啡機、桌子、咖啡杯,再到員工的制服,都是全黑的,幾乎店裡物品無一倖免。Menu簡單俐落地掛在牆上,種類不算多,但每一款都令人想試。

【沒有名字的咖啡】

店內的咖啡都沒有名字,只有按咖啡和牛奶的比例百分比,如「黑叄三」、「黑伍壹」,分別代表包含33%咖啡和51%咖啡的奶咖,而「黑壹貳零」則是雙倍的Espresso。這樣可以不用受到咖啡命名的限制,僅僅只是選擇自己喜愛的比例即可。51%的咖啡點的人很多,口感像Flat white,堂食店員會為你搭配細密的奶泡拉花,真的超正。奶泡打得既均勻,造型也乾淨。

【咖啡杯也是收藏好物】

店家凍咖啡的杯子在上海是榜上有名的好手感,因此黑壹貳零(120%)點了冰的。喝起來非常乾淨,堅果香獨特,咖啡迷可以試一試。

【喜歡浸浴的薑餅人】與【味道神奇的黑狗熱狗​】

創意咖啡,也有季節限定。剛巧碰到香味濃郁的薑餅小人咖啡。餅乾插到杯子上,仿佛看見它在沖涼,黑色一舊超可愛!伴隨着焦糖的香氣,小人會在咖啡中慢慢沉浸直到消失,薑味則融於咖啡之中。除了咖啡,還有台灣牧場鮮奶、蜂蜜椰奶、熔岩巧克力(原味/椰漿)、純梳打水、梳打果汁等多種選擇。

黑狗熱狗:在麵包中加入竹炭粉,熱狗腸攪進了墨魚汁,高級黑。顏值不算高,但麵包異常鬆軟味道香濃,分量也很足料,甚至有點驚豔。

+ 2

後記

印象中,咖啡總是和文藝青年有着千絲萬縷的關係。不過,咖啡已經不是一種人的享受,而是成為一座城市內再平常不過的飲品,它就像是生命中最豐盛最難得的一抹苦味,細細滲入喉間,教你直接面對生活裡的那份苦,與人生的十之八九和平相處。小編最愛的是咖啡,你最喜歡喝的又是什麼?

Blatage黑比力店面(vivi吃深圳提供)

Blatage 黑比力 人均消費:25-30人民幣 地址:深圳灣萬象城B13 交通:11號線/2號線,後海地鐵站 【TIPS】 1. 這是一家主打深度烘焙的咖啡店,沒有單品,只有意式咖啡 2. 重級烘焙特殊技術,能減少一般入口麻痹焦味的重度烘焙不適口感 3. 店裡很多藝術品可以購買,小編就買了一個非常有個性的貓星人手機殼 4. 黑狗熱狗有經典、韓國、意大利三種風味,韓國風味真的蠻好吃

【本文獲「vivi吃深圳」授權轉載,微信公眾號:viviszsz】