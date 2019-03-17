【深圳精品咖啡】Hermès設計師打造全黑店面！歎至純粹無名咖啡

世界咖啡大賽亞軍在上海開設的Blatage Café，在深圳落戶後搖身一變成「黑店」。賣的飲品竟然連名都冇，卻讓Hermès設計師坐鎮！不過講還講，真係幾有睇頭！ 撰文：蟲子老濕

世界咖啡大賽亞軍在上海開設的Blatage Café，在深圳落戶後搖身一變成「黑店」。賣的飲品竟然連名都冇（Facebook圖片＠Blatage 上海店）

1. Hermès設計師的櫥窗

【設計感十足】

Blatage Café店面是由店長所熟識的藝術家朋友設計，每季都會有不同的展品，現在則是Hermès櫥窗設計師LEE CHI李霽的作品正在展覽中。店內陳列着很多有趣的藝術品，在鬧市中給人一段獨特回憶的人文饗宴。如果你對這些藝術品感興趣，不妨找店長聊聊天，讓他為你做介紹。

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【恍如文藝買手店】

集齊了許多生活文創器具也是這家店的特色之一，從港澳台到美日韓，許多獨特的設計作品都會在這裡呈現。這是模型動物的狂歡夜，有些還會放在透明的玻璃桌子裡，讓人一邊細呷着咖啡，一邊觀賞。

2. 富創意的店名：Once you go black, you never go back.

這家店，名叫Blatage，是Black（黑色）和Percentage（百分比）的複合新詞。Black也代表店裡的重級烘焙的咖啡。世界咖啡烘焙大賽亞軍江承哲，是這家咖啡店的合夥人。

3. 全黑的下午茶：名副其實的黑店

有別於日系裝修風格，從咖啡機、桌子、咖啡杯，再到員工的制服，都是全黑的，幾乎店裡物品無一倖免。Menu簡單俐落地掛在牆上，種類不算多，但每一款都令人想試。

【沒有名字的咖啡】

店內的咖啡都沒有名字，只有按咖啡和牛奶的比例百分比，如「黑叄三」、「黑伍壹」，分別代表包含33%咖啡和51%咖啡的奶咖，而「黑壹貳零」則是雙倍的Espresso。這樣可以不用受到咖啡命名的限制，僅僅只是選擇自己喜愛的比例即可。51%的咖啡點的人很多，口感像Flat white，堂食店員會為你搭配細密的奶泡拉花，真的超正。奶泡打得既均勻，造型也乾淨。

【咖啡杯也是收藏好物】

店家凍咖啡的杯子在上海是榜上有名的好手感，因此黑壹貳零（120%）點了冰的。喝起來非常乾淨，堅果香獨特，咖啡迷可以試一試。

【喜歡浸浴的薑餅人】與【味道神奇的黑狗熱狗​】

創意咖啡，也有季節限定。剛巧碰到香味濃郁的薑餅小人咖啡。餅乾插到杯子上，仿佛看見它在沖涼，黑色一舊超可愛！伴隨着焦糖的香氣，小人會在咖啡中慢慢沉浸直到消失，薑味則融於咖啡之中。除了咖啡，還有台灣牧場鮮奶、蜂蜜椰奶、熔岩巧克力（原味／椰漿）、純梳打水、梳打果汁等多種選擇。

黑狗熱狗：在麵包中加入竹炭粉，熱狗腸攪進了墨魚汁，高級黑。顏值不算高，但麵包異常鬆軟味道香濃，分量也很足料，甚至有點驚豔。

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後記

印象中，咖啡總是和文藝青年有着千絲萬縷的關係。不過，咖啡已經不是一種人的享受，而是成為一座城市內再平常不過的飲品，它就像是生命中最豐盛最難得的一抹苦味，細細滲入喉間，教你直接面對生活裡的那份苦，與人生的十之八九和平相處。小編最愛的是咖啡，你最喜歡喝的又是什麼？

Blatage黑比力店面（vivi吃深圳提供）

Blatage 黑比力 人均消費：25－30人民幣 地址：深圳灣萬象城B13 交通：11號線／2號線，後海地鐵站 【TIPS】 1. 這是一家主打深度烘焙的咖啡店，沒有單品，只有意式咖啡 2. 重級烘焙特殊技術，能減少一般入口麻痹焦味的重度烘焙不適口感 3. 店裡很多藝術品可以購買，小編就買了一個非常有個性的貓星人手機殼 4. 黑狗熱狗有經典、韓國、意大利三種風味，韓國風味真的蠻好吃

【本文獲「vivi吃深圳」授權轉載，微信公眾號：viviszsz】