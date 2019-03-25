【越南美食】不只河粉、春卷！精選10款高CP值越南街頭小食

近年來飲食愈來愈多元化，尤其越南河粉的店家在台灣愈開愈多，時常聽到有人要去吃 Pho，但其實 越南美食 可不只河粉一樣，CNN 還曾經寫過一篇報導專門介紹越南必吃呢！這次旅遊咖特地萬中選一，挑出越南美食 TOP10 準備推薦給大家，而且越南美食的優點就是便宜又大碗，吃再多也不心痛，難得出國就是要大吃一頓啊～

河粉 Pho（Instagram＠mizussi）

河粉 Pho

河粉幾乎可以說是越南美食的另類代名詞，光是在台灣就已經有數十間店，到了越南更是一定要品嚐一下道地口味，尤其當地人非常喜歡將河粉當做早餐，路上總會看到許多攤販在販賣，且雖然各家都會添加肉片、豆芽菜、魚露等，口味依然會隨著調味而有所不同，再加上獨家秘制的辣椒醬調味，好吃的河粉真的會讓人一口接一口，停不下來啊！

加碼告訴你：除了河粉之外，越南雞粉也很有名，推薦大家可以都去吃吃看。

越南法國麵包 Banh mi（Instagram＠vietnamese_eats）

越南法國麵包 Banh mi

法國麵包可不只在法國，更是超熱門的越南美食！除了河粉外，法國麵包也是當地人最愛的早餐之一，被稱為越南式三明治，從法國殖民時期便一路流傳至今。

越南法包在製作時會加入米粉，因此和傳統的法國麵包口感不同，咬起來更脆，在食用方法上兩者也大有不同，越南法包會對辦剖開，內餡放上火腿、小黃瓜、青木瓜、香菜和沙律醬等各式醬料，一口咬下去就能吃到超豐富的各種配料，尤其有些店家還會加入墨西哥辣椒，微微嗆辣讓麵包的口感更上一層樓。

小撇步：辣椒的越語發音是「鵝」，想吃辣的人可以跟老闆說要「鵝鵝鵝」啊（笑）！

白玫瑰 White Rose（Instagram＠halfieinthecity）

白玫瑰 White Rose

白玫瑰是會安鎮越南當地美食，外型長得很像餛飩，皮則是像越南春卷一樣很薄、微微透明，裡面包著肉和鮮蝦，一般還會附上魚露的沾醬，雖然小小一顆，但肉、鮮蝦和魚露的味道搭在一起非常濃厚，吃起來會停不了，常常一上桌就被清空了。

加碼告訴你：會安除了有白玫瑰外，高樓麵也是當地非常熱門的越南美食之一，口感和普通的麵條不太一樣呢！

街邊小吃也能闖出一片天！點撃圖片看看還有甚麼好吃的越南美食！↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

在越南必吃TOP10中有許多料理的食材都非常相近，例如豆芽菜、魚露、鮮蝦、豬肉等幾乎都是常客，但每道菜的烹飪方式和特點都不一樣，只能說越南美食真的太厲害了，難怪有愈來愈多人會愛上，去到越南一定要多嘗試幾道菜再回國啊！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「【越南美食】街邊小吃也能闖出一片天！越南必吃TOP10精選】

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