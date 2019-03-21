【日本美食】東京車站最新「拉麵激戰區」結集人氣麵店

作為交通樞紐的東京車站，就像東京的心臟地帶，不僅是個購物天堂，這裡更是東京美食的集中地。近日車站旁邊的KITTE購物中心內的「拉麵激戰區」開幕 ，裡面結集了日本5間超人氣拉麵店，身為拉麵控的你就千萬不要錯過！

「拉麵激戰區」裡面集合了「中華そば 福味」、「松戸富田麺絆」、「東京スタイルみそらーめん ど・みそ」、「四川担担麺 阿吽」和「博多屋台ラーメン 一幸舎」5間拉麵名店。（圖片來源：tokyoinfo）

東京車站全新「拉麵激戰區」開幕

從東京車站丸之內南口出來，就可以到達KITTE的「拉麵激戰區」，5間拉麵名店都各有特色，可以滿足到世界各地旅客的口味。

為了應付繁忙時段的人潮，5間店舖都以自動售票機來落單，售票機的餐單全部都附有菜名跟照片，還有中、英文版，就算是不懂日文的旅客來到都可以輕鬆落單。

自動售票機提供多國語言，不會日文也不用擔心。（圖片來源：日経トレンディネット）

01 | 中華そば 福味

這家店提供的湯頭都是以信玄雞熬製而成，而且只用不含任何雜物的RO純水來熬湯，據指可帶出雞肉的鮮味。之後再加入千葉產的下總醬油來提鮮，配上北海道產的小麥「和華」自家製成的幼拉麵，很多日本人都指這裡的拉麵「每天吃都不會膩」。

「中華そば 福味」的湯頭以信玄雞熬成，清甜不油膩。（圖片來源：tokyoinfo）

02 | 松戸富田麺絆

來自千葉縣松戶市名店「中華蕎麦 とみ田」的「松戸富田麺絆」，曾經連續三年拿下沾麵界的日本冠軍，而KITTE內的就是東京都內第一間分店。店內以超濃郁的海鮮豚骨湯作沾麵醬汁，配上極粗的人手造而非機製的拉麵，麵條吃走來更有口感，且非常掛汁，喜歡吃沾麵的朋友絕對要來一試「王者」的風味！

「松戸富田麺絆」的沾麵湯頭是超濃郁的海鮮豚骨湯。（圖片來源：chuankoujiantai55@IG）

03 | 東京スタイルみそらーめん ど・みそ

「ど・みそ」是間味噌拉麵專賣店，剛在東京開業時更得到各大傳媒採訪，是間人氣超高的拉麵店。店內的味噌是使用了江戶甜味噌、信州味噌等5種不同口味、特別調配而成的紅味噌，在其他拉麵店是絕對吃不到這個味道。

味噌拉麵專賣店「ど・みそ」在東京車站KITTE內也開有分店了。（圖片來源：tokyoinfo）

04 | 四川担担麺 阿吽

日本有很多間擔擔麵店，而「四川擔擔麵 阿吽」獨創了一種無湯擔擔麵，令這家店馬上在麵界突圍而出！香口惹味的炸醬加上自家製的辣油和即磨的四川花椒，麻麻辣辣的口味讓很多嗜辣人士一試難忘。店內更提供0-6度的辛辣程度給客人選擇，有興趣的朋友可以去挑戰一下。

「四川担担麺 阿吽」提供0-6度的辛辣程度給客人選擇。（圖片來源：tokyoinfo）

05 | 博多屋台ラーメン 一幸舎

博多豚骨拉麵專門店「 一幸舎」是來自福岡的名店，開業15年以來一直超受歡迎，業務更擴展到海外，香港也有「 一幸舎」的分店呢！由大量豬頭骨、背骨大火熬製而成的乳白色湯頭，非常濃郁鮮甜，店內的麵條也是由「製麺屋慶史」特製而成的幼麵，喜歡豚骨湯底的朋友一定要試！

乳白色的豚骨濃湯，看起來超吸引！（圖片來源：tokyoinfo）

「拉麵激戰區」位於東京車站旁的KITTE百貨地下1樓，「KITTE GRANCHE（キッテグランシェ）」內。

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