【3日2夜澳門珠海】交通、食宿、打卡行程全攻略　喜來登、御溫泉

就快踏入4月，不少人都會趁復活節連假請4日放10日出埠旅行。如果嫌旺季機票酒店太貴但又想離開香港出外走走的話，近近地的澳門珠海也是不錯選擇。記者親自下場踩點，為大家編排了3日2夜小行程，不管是閨蜜遊還是情侶遊統統適用！

可選擇在尖沙咀或上環的港澳碼頭登船出發到澳門。（圖片來源︰金光飛航）

Day 1 上午 —【香港坐船前往澳門】

Day 1 午餐 —【新馬路區美食掃街】

由於晚上安排了酒店自助大餐，午餐還是不要吃太多，澳門出名多街頭小食，一於就掃街吧！這次帶大家來到新馬路區一帶，這裏集合了不少人氣美食，不會太飽又能吃到多款鹹甜食，絕對是輕食好選擇！

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01. 倫記—蔥蛋腸粉︰腸粉現場即叫即做，加入蛋液後繼續蒸，出身自五星酒店的老闆，自磨米漿，出來的腸粉皮如紙一般薄，加上超軟滑的口感，一直大受歡迎。

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李康記 地址：新馬路新埗頭街19號D地下 營業時間：7am – 7pm 鐵餅號 地址：澳門果欄街10號順興大廈地下 營業時間：星期二至日11:30am - 8:30pm（星期一休息） 洪馨椰子梹蒟發客 地址：澳門果欄街14號 營業時間：9am – 6:30pm 倫記 地址：沙梨頭沙欄仔街26號泉彩樓地下 營業時間：6:30am - 1am 滄洲咖啡小食 地址：新馬路十月初五街55號A 營業時間：7am – 6pm

Day 1 下午至傍晚—【出發網紅打卡熱點】

打卡點一︰剛剛吃飽最適合到處走走，建議大家來到位於議事亭前地的民政總署大樓拍照打卡。外牆帶南歐浪漫色彩，白色牆身、墨綠色門窗加上老舊的花崗石柱身，拍起照來別有一番風味！

打卡點二︰拍不夠的話可以再步行7分鐘到有名的「戀愛巷」，長50公尺的巷弄兩側都是新古典建築，一邊是粉紅色一邊是黃色，加上白框綠窗，復古得來又非常柔美。

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民政總署大樓已成為澳門網紅熱點之一！

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Day 1 晚餐 — 【澳門喜來登大酒店海鮮自助晚餐】

難得出門小旅行當然要豪食一頓！澳門的酒店自助餐一向抵食，這次為大家精選出澳門喜來登大酒店推出的 —「星」級惹味敲海鮮盛宴，絕對是好玩又好食！除了自助晚餐原有的四十多款美食外，最特別是一桶桶新鮮嫩滑的龍蝦、麵包蟹及各式海鮮在充分調味後送到桌上，你們可以拿起小鎚頭盡情地敲擊拆殼，還可以帶上手套直接抓起來吃，認真盞鬼！

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麵包蟹隻隻都爆膏，鮮味十足！

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「星」級惹味敲海鮮盛宴 地址︰澳門喜來登大酒店—「盛宴環球自助餐廳」 電話︰+853 8113 1200 供應時間：星期五至六 18:00PM - 23:00PM 價錢︰成人$488澳門幣／位、6至12歲兒童 $200澳門幣／位 ( 須加收10%服務費 )

Day 1 晚餐後—【澳門前往珠海】

吃畢晚餐可到橫琴口岸過關到珠海，澳門絕大部分的酒店都有接駁巴士到珠海拱北或橫琴口岸，十分方便。

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氹仔酒店區前往路氹邊檢大樓車程只需10分鐘。

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Day 1 【入住珠海St. Regis】

萬豪酒店集團旗下的珠海瑞吉酒店 (The St. Regis Zhuhai) 剛於去年10月開幕，樓高72層，飽覽珠海及澳門開揚景色。酒店一貫St. Regis作風，走經典奢華路線，每間房至少有646呎大，十分闊落，睡床、偏廳、浴室、衣帽間間隔分明。經歷完一整天的舟車勞頓，最啱就是浸個泡泡浴再躺在King Size大床上好好休息一番！

坐落於珠海市的灣仔海畔，澳門和珠海的景色盡收眼底。

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Day 2 上午 —【St. Regis早餐後退房】

嚐過St.Regis的早餐後還可以到海景健身房或游泳池動一動才退房。

Day 2 下午 —【入住御溫泉】

位於斗門區的「御溫泉度假村」在珠海可說是人氣高企，度假村大走日系風格，讓大家在國內也能體驗到日式溫泉。房間佈置古色古香，還提供日式浴衣，村內活動很多，絕對能玩上大半天！

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check-in後換上房內的日式浴衣，就可以大影特影了！

Day 2 晚上 —【日式廟會自助晚餐】

御溫泉的另一賣點就是每晚都有一個「日式廟會」，其實就是將自助晚餐以嘉年華市集形式供應，很有創意。大部分食物都是現場即煮，中、西、日、韓式料理都有，選擇多多。

住客如購買了套票，除了可2日1夜無限次進入溫泉區外，更可在3小時晚餐時間內無限次進入廟會遊戲區和自助餐區。

Day 2 晚餐後—【煙花遊戲大會】

別以為廟會後便沒有活動，套票還包含了夜間煙花遊戲大會。客人飲飽食醉後可手持票券到指定區域大玩攤位遊戲，另外還可到另一邊換取仙女棒，氣氛浪漫又歡樂，不少情侶和閨蜜拍照留念，打卡必玩！

在香港不能放煙花，來到珠海能夠近距離放煙火，機會難得，但也要注意安全啊！

Day 3 上午—【酒店早餐後退房】

套票包含中或西式早餐，退房時間為下午1點，因此大家吃完後還可在園區到處逛逛、踩一踩單車才慢慢收拾行李，度假村同樣提供接駁巴士接載客人到珠海拱北口岸。

御溫泉 地址︰廣東省珠海市斗門區斗門鎮黃楊大道西珠海御溫泉 電話︰+852 2858 4880 (香港辦事處)、+86 756 579 7128 (珠海辦事處) 價錢︰$1200港元起 /2人套票

拱北口岸一帶十分熱鬧。

Day 3 午餐—【抵食足料肉蟹煲】

臨走前當然要食餐勁啦！珠海出名食海鮮，這家距離拱北關口只需15至20分鐘路程的「蟹后肉蟹煲」一向人氣十足！不但得到內地網友大讚，就連吃過的香港遊客同樣讚不絕口。皆因店內的肉蟹煲非常足料，除了厚肉肉蟹，配料還有薯仔、雞腳、年糕、豆腐等，入口香辣，十分惹味。

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螃蟹肥美肉厚，喜歡海鮮的朋友不能錯過！（圖片來源：大眾點評）

蟹后肉蟹煲 地址：秀峰區華平路53號 電話︰0756-8888140 營業時間：5pm – 2am 交通：從拱北關口，步行15至20分鐘

港珠澳大橋開通後來往香港及珠海便快捷得多了。

Day 3 傍晚 —【乘搭金巴返回香港】

飲飽食醉後可以回到拱北口岸乘搭接駁巴士到珠海口岸，過關後可即場買票乘搭金巴或直達香港其他地區的巴士經港珠澳大橋回港，全程簡單方便。

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