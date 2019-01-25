【澳門美食】大三巴附近新店馬來東　正宗馬拉風味 巨型龍蝦麵

說起澳門美食，別以為只有葡撻和豬扒包，其實街邊也有很多隱世小店值得一試。這次記者走入連勝街，發現一間開業不久、主打馬來西亞風味的食店—「馬來東」，看見絡繹不絕的客人，決定一探究竟！ 攝影/

大廚是地道的馬來西亞人，堅持做出正宗的馬拉風味美食。

馬來西亞大廚坐鎮

老闆Ceci認為澳門的食店主要以中菜為主，並沒有太多特色的東南亞菜，故一直想開一間專賣馬拉菜的餐廳。還特意由馬來西亞請來大廚坐鎮，並親自烹調多款馬拉傳統菜式，務求帶來正宗的馬拉味道。

「至尊龍蝦咖喱麵」$138 港元/澳門幣 ( 開心試食價 )

自創咖喱麵系列

湯底改以咖喱口味取代傳統叻沙的椰香味，招牌「至尊龍蝦咖喱麵」賣相吸睛，材料包括原隻波士頓龍蝦、蟹柳、魷魚、青口、豆卜、四季豆，份量足夠2人吃。

正宗馬拉傳統菜式

開張三個月已有不少客人，店面不大，只有6張桌子，午餐時間需要排隊稍等。菜單選擇多樣，除了自創咖喱麵外，肉骨茶和馬拉撈麵也相當受歡迎。另外還有多款正宗的馬拉特色小食，價錢親民。

肉骨茶（淨餸） $68︰以藥材和豬肉熬湯，香甜開胃，味道上肉味偏淡。

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位於連勝街的馬來東鄰近新馬路一帶，附近也有不少有名小食。