【澳門輕軌】氹仔線下半年通車　11站途經銀河、新濠影匯、官也街

澳門一直是港人的熱門短線遊地方之一，遊客的交通選擇不多，主要為的士及巴士。終於，澳門基建辦公室於1月8日公開了興建多年的輕軌氹仔線通車安排和情況，並估計將於2019 年下半年通車，到時大家到澳門玩樂就更方便了！

澳門輕軌採用再生能源技術，實踐注重環保的理念。（圖片來源︰MTR官網）

2019下半年首階段通車

澳門輕軌由港鐵負責鐵路營運及維護，為期 80 個月，是一項可持續發展的項目。興建多年，澳門運建辦預計將於 2019 下半年進行首階段通車（只包括氹仔線），而途經澳門半島西北區、內港區（包括關閘、媽閣等地）的路線則要等到下一階段。票價方面則暫未有定案。

第一階段通車以氹仔碼頭為起點，海洋站為終點。（圖片來源︰MTR官網）

全線11站 途經各大酒店

氹仔線全長 9.3 公里，以氹仔碼頭為起點，途經機場、科大、路氹東、東亞運、蓮花口岸、路氹西、排角、運動場、馬會以及海洋，共11 個車站。遊客必到的官也街以及銀河一帶的酒店皆位於「排角站」附近，再加腳程約10 分鐘 ; 若想到威尼斯人酒店、巴黎人酒店、新濠影匯等則可在「路氹西站」下車 ; 至於新濠天地、永利皇宮等則在「路氹東站」附近。目前此線已連接了氹仔海、陸、空三個重要口岸，頗為便利。

輕軌氹仔線的服務時間為早上 6 時至翌日凌晨 1 時，非繁忙時間約每 3 至 5 分鐘一班車；繁忙時間約每 2 分鐘一班。（圖片來源︰MTR官網）

濱海渡假主題列車

輕軌使用日本三菱重工製造的濱海巡航（OCEAN CRUISER）列車，以濱海渡假勝地為設計概念，車廂外部顏色以白色及深海藍色代表海洋，於車身兩旁的橙色波浪形圖案則代表反射的陽光。列車以 2 節或 4 節車廂為一組，每組設 22 個座位，企位可容納大概 80 人，4節車廂共可載客約 400 人。

按圖輯看更多列車設計及車站環境▼

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