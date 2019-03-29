【越南旅遊】盤點峴港五大景點　必遊巴拿山、佛手金橋打卡影靚相

要說到近年來最為人熟悉的旅遊新興地，就不得不提越南峴港了。由香港過去越南的機票並不昂貴，即使是快閃也絕對可以。位於東南亞地區，從2月至5月都是春天，峴港天氣相對宜人、適合旅遊；5月至8月即是夏天，炎熱乾燥。2019年不妨跟隨以下峴港行程，春夏季到當地走一趟吧！

第一位：巴拿山＋佛手金橋

2018年才在網絡上廣為流傳的佛手金橋，絕對是一個打卡好城方。從遠處看過去，一隻大手托著金橋的姿勢磅薄，是平日甚少見到的景點。當然，在金橋上眺望出去的大自然景色也相當怡人，值得到此一遊。如果怕交通麻煩的話，也可以參加一日遊，有專車接送和專業導遊，最適合和家人一起出遊。

第二位：峴港巴拿山

巴拿山是有名的越南避暑勝地，來到這裡你就可以乘搭世界海拔落差最大的登山纜車，欣賞沿途的美景。受到法國殖民時代的影響，這裡的建築都有著濃厚法式風情，處於這裡你會感受到自己就在法式小山城內，有著夢幻的法式體驗呢。

峴港巴拿山（KLOOK提供）

第三位：美山古蹟及會安

去嵋港不能錯過神秘古城美山！美山聖地有著濃厚的歷史背景，早在公元3-12世紀就是占婆王國的統治中心，是全越南最大規模的古占婆國宗教遺址，從而被列入《世界遺產名錄》。而且美山聖地被美國國家地理雜誌評為「一生中必須要去的50個地方之一」，十分值得去一趟。

會安古城於1999年就被列入世界文化遺產，因當地的文化匯集交流，古老的建築風格一直留存至今。到了現在，雖然當地已有不少遊客到訪，但城內的建築風格和文化依然得以保存。

美山古蹟及會安（KLOOK提供）

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【本文獲「KLOOK」授權轉載。】

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