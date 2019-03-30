【日本藥妝2019】CP值高！驚安之殿堂「唐吉訶德」15大必買商品

到日本旅遊，很多人都喜歡到連鎖雜貨店驚安之殿堂（唐吉訶德）購物，因為很多分店都營業至深夜，有些還是24小時營業，無論想買藥妝、手信、零食都一應俱全，非常方便。可是驚安之殿堂有這麼多商品，不知道該買哪些產品的話，可以參考以下15樣高人氣商品，選定心水產品，下次去日本的時候再買！

01. Akaran 無添加超保濕美容面霜

日本妹大愛的Akaran，品牌標榜純天然，不含香料、防腐劑、礦物油等有害成分，適合任何膚質。很多時候面霜給人的感覺都很油膩厚重，但這款是凝露質地，用後清爽又保濕，更被日本人喻為「傳奇護膚品」，回購率超高。

Akaran的產品成分天然，當中的超保濕美容面霜更深受日本妹喜愛。（圖片來源：アカラン）

02. BCL Saborino 早安面膜

這款早安面膜被稱為懶人必備面膜，只要起床後敷上一片，就可以完成洗臉及基礎保養，最重要是整個過程只須1分鐘，對於忙碌的上班族而言真的超級省時方便！這系列的面膜都以水果為主，不時推出季節限定產品，每一款的包裝都超可愛，難怪會大賣。

早安面膜黃色包裝是全年銷售的保濕款，也是最多人購買的款式。（圖片來源：サボリーノ）

03. MAJOLICA MAJORCA Wonder Fixer 定妝噴霧

這枝定妝噴霧在日本Twitter上是話題產品，完成化妝後在臉上噴幾下，就可以固定妝容，就算在街外走了一整天都不會掉妝，而且戴口罩都不用怕臉上的化妝品會黏到口罩上，非常好用。而這個定妝噴霧是驚安之殿堂的限定商品，經常賣到斷貨，所以下次看到記得要買！

▼按圖看驚安殿堂其餘12件必買商品

這款定妝噴霧是驚安之殿堂的限定商品，其他藥妝店可是買不到的哦！（圖片來源：donki_jp@IG）

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