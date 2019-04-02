【世界名勝2019】日本福岡上榜！CNN全球19個最佳旅遊景點

2019年不知不覺便過了3個月，打工仔辛勞工作為的當然是放大假，去旅行增廣見聞！CNN日前公佈2019年全球19個最佳旅遊景點，亞洲方面，有印度及日本上榜，雖然港人熟悉的日本就只得福岡上榜，不過其餘18個國家亦份量十足！睇完CNN介紹，有心水就要盡快計劃行程了！

日本唯一上榜城市！

云云景點中，最令港人熟悉的必然是日本福岡，CNN更形容福岡為有魅力的歷史城市，同時擁有絕佳美食及自然美食。福岡過往亦曾被CNN點名讚好，河內藤園的紫籐花隧道就曾被CNN選為「日本最美場所 31 選」，每逢花期更吸引全球遊客到訪，今次上榜絕對實至名歸！

按圖查看日本福岡5大必看景點

01. 河內藤園｜河內藤園的紫籐花隧道於4月中旬開花，這裡曾被CNN選為「日本最美場所 31 選」（圖片來源：福岡魅力情報站＠facebook）

美國3景點入圍

今次CNN發佈的2019年最佳旅遊景點，當中有壯麗自然景觀及古老遺址，此外亦有曾受自然災害打擊並迅速恢復的城市，相信不同旅人都會找到喜歡的景點！今屆美國可算是大贏家，有3個景點入圍，其餘大熱景點如即將100週年的美國「大峽谷」、文明古國埃及，和印加文明發源地秘魯等亦有入選，看來旅人們要快點實踐旅行大計了！

按圖查看其餘18個2019最佳旅遊景點

18. 大峽谷@美國｜在1979年入選為聯合國教科文組織世界遺產，亦是「世界7大奇觀之一」2019年更是其一百週年紀念日，足為大家提供藉口要朝聖了！（圖片來源：NPS）

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