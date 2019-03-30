【機場排名】2019年全球最佳機場排名　新加坡蟬聯冠軍

英國獨立調查機構Skytrax在本月28日公布「2019年全球最佳機場排名」，新加坡樟宜機場連續7年蟬聯榜首，日本更有3個機場入圍頭十大！至於香港國際機場今年同樣入圍，不過比去年下跌1位，排第5位。

日本3機場打入10大

今年入圍頭10名的最佳機場，以亞洲及歐洲地區機場為主，反而航空業巨頭如美加地區並未能打入10強。亞洲方面，以「花園城市」為設計靈感的新加坡樟宜機場蟬聯冠軍，機場更設全球最高室內瀑布及熱帶雨林，集時尚、實用於一身，實至名歸。

至於港人最愛的日本，今次有3個機場入圍10大，絕對是大嬴家！至於香港國際機場今年同樣入圍，但比去年下跌1位，排第5；中國內地排名最高的機場是上海虹橋機場，排第16，比去年升了2位；桃園國際機場則由去年的第15名上升至第13名，同樣升了2位。

按圖看2019全球最佳機場頭10名排名：

第10位：瑞士蘇黎世機場（圖片來源：zurichairport@IG）

+ 10 + 9 + 8

新增最佳無障礙設施機場排名

Skytrax今年還新增了「全球最佳無障礙設施機場（World's Best PRM / Accessible Facilities 2019）」，考慮到愈來愈多殘障及行動不便的乘客，故會按各機場內無障礙設施、輪椅、接送車輛、機場服務人員協助等等去考量。

資料來源：www.airlinequality.com

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