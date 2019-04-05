【日本住宿】東京酒店推Sanrio角色主題客房（附房價資料）

Sanrio粉絲們要注意啦！東京有酒店推出Sanrio主題房，而且酒店位置距離「三麗鷗彩虹樂園」只有5分鐘路程，Sanrio迷下次飛東京一定要住啊！

Sanrio主題的酒店房，身為粉絲的你絕對不要錯過啊！（圖片來源：多摩ポン ）

3種Sanrio房型！4月15日開始預訂

東京的多摩京王廣場酒店本來已設有Hello Kitty主題房「Kitty Town」，以美式漫畫風格為房間主題，房內所有物品都有Hello Kitty的圖樣，深得Kitty迷的喜歡。最近酒店更宣佈會新增My Melody和Little Twin Stars的主題客房，將於4月15日開始接受預訂，6月15日起入住，身為Sanrio粉絲的你就千萬不要錯過啦！

▼按圖查看3種房型及價錢詳情▼

酒店早前推出Hello Kitty的主題客房大受歡迎，所以新增2個Sanrio角色的主題客房。（圖片來源：多摩ポン ）

+ 5 + 4 + 3

酒店超近「三麗鷗彩虹樂園」！

很多Sanrio粉絲飛東京都一定會到多摩市的「三麗鷗彩虹樂園」朝聖，而多摩京王廣場酒店就在樂園附近，步行5分鐘就可以到達，所以入住Sanrio主題客房的話，就算去完樂園回到酒店房間，仍可以跟Sanrio卡通人物一起，讓人繼續沉醉於Sanrio世界。

Sanrio粉絲一定要到東京的「三麗鷗彩虹樂園」朝聖！（圖片來源：Sanrio Puroland）

+ 2

【第一屆武博】眼界．決定境界！

5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁