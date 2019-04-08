【日本景點】網友評選日本8大伏景點　黑門市場、別府都上榜！

日本向來是港人熱愛的旅遊地，大部份人對日本的景點、美食幾乎有讚無彈，不過每人對日本的期望都不同，亦有人覺得日本某些景點超伏。最近有網友在連登分享自己覺得日本最伏的景點，引起網民熱烈討論，以下8個由網友選出的日本中伏景點，下次去日本時可以考慮避開這些景點了。

01. 黑門市場 全場都係廣東話

黑門市場有「大阪人的廚房」之稱，無論是蔬果、海鮮、和牛還是乾貨調味料，都可以在黑門市場內找到，很多店舖都會在門口擺放熟食攤檔，讓客人即買即燒即食，所以很多人去大阪都幾乎會到黑門市場掃街搵食。

搞到成個香港街市咁！

有網友就覺得黑門市場愈來愈多遊客，與其說是「大阪人的廚房」，不如說是「香港人的街市」！網友更指其實很少日本人會到黑門市場買東西，所以在場內聽到的全是講廣東話的遊客！下次飛大阪旅行前，要好好考慮到底要不要去黑門市場了。

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說到日本的伏景點，不少網友第一時間都想起黑門市場。（圖片來源：リトリップ）

02.別府地獄温泉 顏色化學

九州擁有豐富的溫泉資源，當中別府地獄溫泉更是當中最具特色的著名景點，很多遊客到別府就是為了參觀這個地獄温泉巡禮。通常遊客到別府都會買一日券，一次過玩完別府海地獄、血池地獄、龍卷地獄、白池地獄等等８個地獄温泉。不過，有網友玩完之後，就覺得花錢去別府的地獄温泉完全是花時間、浪費錢。

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血池地獄淺色到好似「野菜生活」溝水咁…

02.別府地獄温泉＠九州｜地獄溫泉巡禮之中，有個名為「血池地獄」的溫泉，富含有氧化鐵和氧化鎂，故呈血紅色。不過有網友就覺得泉水並沒有想像中那麼深色，反而像是用水溝稀過的「野菜生活」一樣淺色，非常失望。（圖片來源：別府地獄めぐり公式サイト）

03.金閣寺 勁多大陸遊客

說到京都必去的景點，金閣寺一定榜上有名！整個佛寺都是金碧輝煌，天氣好的時候還可以看到反射在水面上的「倒立金閣」，非常漂亮，吸引很多攝影愛好者前來拍照。

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金光閃閃的金閣寺除了吸引攝影愛好者，還吸引了很多愛「金」如命的大陸人，令這個景點成日網友口中的「伏景點」。（圖片來源：Japan-Kyoto）

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