【沖繩自駕遊】復活節5日4夜行程懶人包！3.5K自由行玩足10個景點

沖繩向來是港人的旅遊熱點，由香港出發只需兩個半小時的航程，就可以躺在幼滑的沙灘上享受日光浴，讓海風吹走平日工作的煩惱，加上沖繩的旅費並不貴，不少人更會選擇自駕遊，令旅程安排更自在！早前有台灣網友「熊熊來七逃」分享沖繩5日4夜自駕遊，走訪10個著名景點，最重要是機票連住宿只花了13,000台幣（約3,500港幣），即將前往沖繩的朋友，不妨參考行程，趁復活節假去沖繩來個小旅行啦！

Day 1 —【香港飛沖繩】

香港飛沖繩航程只需兩個半小時，所以搭早機的話，分分鐘中午前已抵達沖繩。自駕遊的朋友可以先到OTS租車，基本上入境後就可以看到OTS的櫃位，而租車的程序非常簡單，詳情可參閱沖繩自駕遊租車攻略。

第一日剛到埗可以先到酒店放低行李，建議入住那覇市中心的酒店，附近餐廳美食比較多，還可以到有「沖繩版黑門市場」之稱的牧志市場掃街醫肚，輕輕鬆鬆休息一天，儲足精力去應付第2天的行程。

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01.那霸縣廳前阿爾蒙特酒店｜這間酒店位於那霸市中心，樓下就是便利店，非常方便。（圖片來源：Agoda）

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Day 2 —【暢遊打卡勝地】

第二日就正式開始沖繩之旅，一早先出發到有「琉球8社之首」之稱的波上官，一睹日本罕見的黑色大鳥居。波上官旁就有那霸市內唯一的人工海灘「波之上海灘」，可以順道去享受一下陽光與海灘，並到附近吃個午餐休息。休息過後，就可出發到沖繩本島最西端的殘波岬，造訪下一個打卡勝地—殘波岬燈塔。

聳立於斷崖上的殘波岬燈塔是沖繩賞日落勝地，登上燈塔還可以欣賞到一望無際的大海，自駕遊的朋友可以出發前先查好當天日落時間，再開車到此處兜風，順路欣賞這裡的夕陽美景。日落後又是醫肚時間，美國村是一條模仿美國西海岸風格的街道，集美食購物於一身，也是個搵食好地方！

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殘波岬燈塔是沖繩賞日落的勝地，跟另一半到此欣賞夕陽美景，一定超浪漫！（圖片來源：daifukumotiti@IG）

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Day 3 —【開心親子遊】

欣賞過幾個沖繩靚景後，是時候去認識一下沖繩的歷史文化了！睡飽吃過早餐後，就直接開車到「琉球王國村」，參觀日本三大鐘乳石洞之一的「玉泉洞」，感受大自然美麗又神秘的景色。之後可以到有形文化財一之的「琉球王朝城町」散步，再到「琉球寫真館」琉球皇朝的傳統服裝，體驗一下當皇族、士族的滋味，最後千萬不要錯過沖繩的傳統藝能「EISA太鼓舞」，與一家大細同樂！

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「琉球王國村」均以傳統老房子改造，遊客在此可體驗古色古香的琉球。（圖片來源：joanna_life27@IG）

Day 4 —【享受陽光與海灘】

來到沖繩絕對要好好享受陽光與海灘，在「玻璃水」中暢泳！沖繩本島北部有一座名為「古宇利島」的珊瑚礁小島，以一望無際的海景聞名，近年還有免費行車跨海大橋直通「古宇利島」，自駕遊開車去就更方便！「古宇利島」還有「戀之島」之稱，海岸附近有一顆心形大岩石，是當地的著名觀光景點，以這個心形岩為背景來拍照一定很浪漫！

跟陽光玩完遊戲後可以到附近吃個午餐，然後直接投奔海洋，出發到沖繩美麗海水族館！水族館內的有不少珍貴的海洋生物，大家可以觀賞全長8.7公尺的超大鯨鯊、鬼蝠魟等，館內每日都會有不同節目，喜歡海洋生物的朋友一定會看到捨不得走。

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到「古宇利島」擁抱藍天白雲，欣賞海天一色的美景吧！（圖片來源：natsumisaito333@IG）

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Day 5 —【購物買手信】

來到旅程的最後一天，是時候要去買手信了！酒店退房後可以先把行李放到車上，然後出發到國際通掃手信！國際通是那霸市最繁華的商業街，街上有齊百貨公司、藥妝店、餐廳等等，花上一天都未必逛得完，而這條街還有不少特色小店，無論是沖繩名物石獅子，還是傳統陶器，通通都有得買，還有很多古著店等著你去尋寶呢！

假如是搭早機返港的朋友，可能會不夠時間逛國際通，不過你也不用擔心買不到手信，因為最近那霸機場啟用了新航廈，裡面引進了很多商店，連日本藥妝、全國特色手信都有賣，可以在上機場前作「最後衝刺」。

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國際通街上有很多手信店，購物狂一定會買到手軟！（圖片來源：たびらい）

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