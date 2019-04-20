【香港手信】日本人眼中13大香港手信　最愛去超市掃貨！

蛋撻、雞蛋仔、魚蛋是很多遊客來港必食的特產，但這些美食都要即買即食，不能當手信帶到外國，令很多人都覺得香港沒有特色手信，但其實日本人並非這樣想！很多日本人都覺得香港超好買，還很喜歡到本土的超市掃手信，當中還有很多都是香港本地品牌的產品，一起來看看日本人最喜愛的香港手信吧！

01｜李錦記調味料

沒想過日本人來香港，竟然愛買李錦記的調味料吧！其實很多日本人都喜歡吃中華料理，但以日本家庭普遍的調味料很難做到正統的味道，到日本中華街買的調味料可能又貴又不合口味，所以日本人來香港旅遊時，看到李錦記的調味料種類多、價錢又相宜，對他們而言是非常吸引的產品。

蠔油是港人家裡常備的調味料，原來日本人也很喜歡呢！（圖片來源：tabicasi）

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02｜麻辣鮮露

家樂牌出品的麻辣鮮露是近年日本人的新寵，自從上年有位日本漫畫家來港旅行時吃過麻辣鮮露便一試愛上，更畫了漫畫表達自己對麻辣鮮露的愛意，並在twitter上建議網友去香港旅行時一定要買！這件事之後令很多日本人認識了「麻辣鮮露」，變成日本人眼中的香港手信呢！

因為麻辣鮮露一支容量不多，所以日本人一次都會買好幾支回去。（圖片來源：shinya_miyamoto@IG）

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03｜京都念慈庵系列

香港人去日本愛買「龍角散」，日本人來香港就愛買同是「漢方藥」的京都念慈庵產品。日本很多歌手藝人、聲優或是合唱團團員等需要經常保養靚聲的朋友，都很喜歡京都念慈庵的川貝枇杷膏和枇杷潤喉糖，認為這兩款產品吃完之後喉嚨涼涼的、很舒服，對「養聲」很有功效，更有日本聲優在節目上分享自己每次錄音前，都會吃一包枇杷膏來保持靚聲，令京都念慈庵的產品更加聲名大噪。

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很多日本人到香港或台灣旅遊，都會大量入手京都念慈庵的川貝枇杷膏和枇杷潤喉糖。（圖片來源：nailaurora@twitter）

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