【新加坡手信】在地人推薦7大必買！班蘭蛋糕、鹹蛋魚皮、林志源

除了日韓台泰外，新加坡也是港人短途旅行的好選擇，旅程完結仍然意猶未盡，當然要大手掃一堆地道土產，以下7大新加坡人氣手信絕對不能錯過！

新加坡是美食天堂，手信選擇也很多。（圖片來源︰Gettyimages）

01. BengawanSolo班蘭蛋糕

Bengawan Solo 是新加坡家喻戶曉的糕點品牌，當中最受歡迎的是班蘭蛋糕，口感綿密紮實，可以冷藏存放幾天，機場也有專賣店，用來做手信一流！

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近期新出的咖央口味，甜而不膩，令人不禁一口接一口。

02. 亞坤咖央醬

一份半生熟雞蛋、熱騰騰的咖央多士配一杯香濃黑咖啡可說是新加坡的國民早餐，當中要數亞坤最有名。吃不夠的話不妨直接買幾罐回家慢慢吃，喜歡咖央西多的朋友一定要入手了！

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烘過的麵包香脆可口，塗上椰香四溢的咖央醬令人不禁一口接一口。（圖片來源︰yakunmacau@IG）

03. 肉骨茶湯包

肉骨茶是星馬的傳統食物，新加坡每個超市都有各式各樣的肉骨茶香料包，在當地吃完還能買回家回味，亞華、松發、老街場、黃亞細都是較有名氣的牌子，大家不妨試試！

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肉骨茶是新加坡傳統食物之一，旅行必食！（圖片來源︰Pinterest）

04. 林志源豬肉乾

在新加坡說起肉乾的話沒人不認識林志源，在新加坡超過70年歷史，沒有任何海外分店，絕對是新加坡限定名物。他們的肉乾種類繁多，分別有豬、牛、雞、蝦、魚肉乾等，甚至連鴕鳥肉乾都有呢！

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店家強調肉乾新鮮製作，不添加任何防腐劑。（圖片來源︰sina）

05. Durian Mpire 榴槤甜品

榴槤愛好者看過來！Durian Mpire 是由717 Trading的榴槤經銷商開設，他們的甜點全部都是用D24榴槤製作，絕對是榴槤控的天堂！新加坡樟宜機場也有Durian Mpire的專賣店，保證甜品包裝符合上飛機的要求。

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招牌榴槤蛋糕卷，外層是榴槤果肉泥，裡面捲着榴槤肉，甜度適中，多吃都不會膩。（圖片來源︰Durian Mpire）

06. Irvins鹹蛋魚皮

超人氣的鹹蛋魚皮​，一推出立刻引來搶購，一場去到新加坡當然要買啦！Irvins在新加坡十分出名，門市幾乎每天都出現人龍，而且每人限買5包，喜歡吃的不要錯過！

新加坡店比香港分店有更多口味，價錢也會便宜一點點。（圖片來源︰taobao）

07. 藥油藥膏

新加坡的藥油藥膏一向出名又平又實用，買來送給長輩做手信一流！華安藥行藥酒、大東亞雙蝦牌青草油、海底鐵樹油、千里追風油、馮滿記頸肩松等都是人氣手信，大家可在當地藥房按需要購買。