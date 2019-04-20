【韓國首爾】4大貼士玩盡樂天世界　着校服戴頭飾入園先係潮流？

去首爾當然要入樂天世界！對於幾乎每季都要去旅行的香港人來說，首爾這個城市當然也是熱門旅遊目的地了！首爾市內的樂天世界，也是不少香港人必到之處。入園玩耍，最好還是學當地人的玩法，來一點不一樣的體驗吧！

#1. 入園要穿高中生校服

韓國女生最流行的做法是：穿上高中生校服入園玩！這當然不是叫你老遠從香港帶校服過去（加上你的中學校服也一定不夠水手服好看吧⋯⋯），最好就是在樂園旁邊租借。來幻想一下自己還是一個高中生，穿著校服和曖昧對象來玩，想想也覺得青春無限呢！

校服的熱門程度是：男生都要穿校服進園玩⋯⋯

#2. 必戴造型髮箍

如果去迪士尼樂園要戴米妮的髮箍的話，那麼去樂天世界也當然要有各式各樣的髮飾。 只有在夢幻的童話世界，戴上頭飾才不覺得突兀呢。

（geun_zero_s2@Instagram）

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看到這裡，是不是也想立刻展開一趟樂天世界之旅呢？要知道不論是香港哪個主題樂園，都總是人滿為患，要拍到好照片也不是那麼簡單！快來展開你的韓國之旅，先在網上預訂好樂天世界一日門票，到時就可以直接省下排隊的時間，掃一掃QR code就立刻進入這個夢幻的主題樂園！

【本文獲「KLOOK」授權轉載。】

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