【韓國美食】地道部隊鍋「Best 5」介紹　正宗老店、新式湯底集匯

與部隊湯來一場暖心約會！每當氣溫降低的時候，厚厚的大衣裹在身上卻依舊少了點什麽。來一鍋熱騰騰的部隊鍋，只需一口就讓你齒頰留香，從此心中再無其他，眼中只有那一鍋飄香四溢的部隊鍋。幾口熱乎乎的湯汁下肚，內心狂呼過癮！頃刻間身心就能感覺到極大滿足。下面跟著韓巢網小編，帶你來一場超越寒冬的暖心約會。

1. 【樂伯部隊鍋&鐵板燒】普通食材煮出的不尋常美味

「樂伯部隊鍋&鐵板燒」是韓國餐飲企業NBG旗下的餐飲品牌之一，主打部隊鍋和鐵板燒。能把部隊鍋做成品牌，並在韓國市場大受歡迎的秘密武器是材料中包含1種脆皮腸，4種午餐肉，加上芝士、肉末、泡菜、茼蒿、金針菇等配料使湯汁口味更加豐富。加入香濃的牛肉湯經過加熱煮沸，最終煮出一鍋濃香撲鼻的部隊湯。品嘗過才懂其味，這就是韓國的味道。

美食【雞肉、火鍋・湯】 主要菜單 : 部隊湯、鐵板燒等 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市中區乙支路44街6 （2F）／서울특별시 중구 을지로44길 6（2F） 交通 : 2號線東大門歷史文化公園站12號出口，步行1分鐘 【贈送禮品】送追加菜或飲料

2. 【東大門部隊鍋&小章魚】 配上小章魚，品嘗最正宗部隊鍋

「東大門部隊湯&小章魚」因所處地域特性，每天營業到次日淩晨，全年無休。在東大門瘋狂血拼後來店裏酣暢淋漓地飽餐一頓，幸福指數瞬間飙升。東大門部隊鍋&小章魚食材豐盛，有4種不同的午餐肉，還有肉片、芝士片、泡菜等。倒上長時間熬炖的大骨湯頭，湯底會變得醇厚濃鬱，煮開後能讓鍋裏的各種食材體現最鮮美的味道。

美食【烤肉、豬肉、海鮮、火鍋・湯】 主要菜單 : 部隊鍋、小章魚等 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市中區獎忠壇路13街13 （2F）／서울특별시 중구 장충단로13길 13 （2F） 交通 : 2號線東大門歷史文化公園站14號出口，步行3分鐘

3. 【高巖餐館】一道菜暢銷梨泰院15年的傳奇老店

真正的美食家都懂得一家店內隻有一個菜品，絕對是因為店家對這道料理有足夠的自信。「高巖餐館」就是這樣一家梨泰院地區老字號的部隊鍋專營店，店內菜品隻有部隊鍋，所以只要說幾人份就可以了。像這樣老字號的店舖被經常光顧的客人口口相傳，才出現「酒香不怕巷子深」的現象。吃過辛辣爽口的部隊鍋，身子由內到外都是暖的，吃飽喝足繼續逛梨泰院，盡情享受那裏的異國情調吧。

美食【火鍋・湯】 主要菜單 : 部隊湯 休息日 : 週日、元旦、春節連休（3天）、中秋節連休（3天）、釋迦牟尼誕生日（農歷4月8日） 地址：首爾特別市龍山區梨泰院路27Ga街5／서울특별시 용산구 이태원로27가길 5 交通：6號線梨泰院站2號出口，步行2分鐘

4. 【魚餅串餐館】議政府部隊鍋街50年元祖老店

地鐵1號線議政府站附近有一條「議政府部隊鍋街」，其中堪稱元祖的就是1960年開業的「魚餅串餐館」，也是第一個被議政府市選定為「名人名家餐館」的店舖。最初，餐館是從賣魚餅串的路邊攤開始起家，「魚餅串餐館」的店名也因此而來。這家店不僅在韓國人氣漫畫《食客》中出現過，連韓國電視節目和海外媒體也爭相報道。店內隻有部隊鍋1個菜品，香辣濃鬱的湯汁和恰到好處的泡菜是其美味制勝的秘訣。

美食【火鍋・湯】 主要菜單 : 部隊湯 休息日 : 全年無休 地址 : 京畿道議政府市護國路1309號街7／경기도 의정부시 호국로1309번길 7 交通 : 1號線議政府站5號出口，步行10分鐘

5. 【辛普森湯】12小時精心炖煮湯底，成就美味的時尚部隊鍋

「辛普森湯」用牛骨和牛肉，用12小時以上的時間炖煮成風味濃厚的湯頭，而且堅持不添加任何人工化學調味劑。通常一般部隊湯店使用的鍋都比較淺，但是該店使用較深的鍋，能讓客人品嘗到炖煮過後更濃鬱的部隊湯湯頭。店內裝修簡潔時尚，頗具弘大年輕人的時尚潮流風格。

美食【火鍋・湯】 主要菜單 : 部隊湯、法蘭克福香腸等 休息日 : 春節及中秋連休-※連休情況因年而異 地址 : 首爾特別市麻浦區楊花路16街30 （2F）／서울특별시 마포구 양화로16길 30（2F） 交通 : 2號線弘大入口站9號出口，步行7分鐘

【部隊湯即食麵】

被稱為「世界即食麵大國」的韓國果然沒有讓大家失望，各種新奇泡面層出不窮。「樂伯」、「八道」食品公司傾情推出部隊湯即食麵。便利店就有售，不僅吃起來方便，味道也和飯店不相上下。回國時買幾包送給親朋好友，一起品嘗韓國的美食吧。

【本文由「韓巢網」授權轉載。】

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】

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