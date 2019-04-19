【新加坡自由行】環球影城增設任天堂園區、迷你兵園區　

聖淘沙是新加坡不能錯過的景點， 近日園方宣佈斥資45億進行擴建，當中2010年開業的環球影城更會增設迷你兵團園區及任天堂園區，一家大細都絕無悶場！

孖寶兄弟大冒險！

聖淘沙最新擴建計劃，耗資45億，擴建計劃包括複合空間「Waterfront Life Style Complex」、S.E.A海洋館及新加坡環球影城，並將於2020至2025年分階段完成，當中最令人觸目的必數環球影城，園區將會首次擴建，並新增Minions及超級任天堂園區，前者更會引入3D過山車「Despicable Me Minion Mayhem」、主題餐廳及精品店；後者則會將任天堂經典遊戲、角色、冒險體驗等帶入園區，大家可以同孖寶兄弟大冒險，超刺激！

世界首個大型綜合海洋館

除了環球影城，S.E.A海洋館亦有大搞作，會與海事博物館聯乘打造「新加坡海洋館」，海洋館為世界首個大型綜合海洋館，3大區域包括：進化與滅絕區、探索與深海區以及海洋保護區，籍此讓小朋友學習海洋歷史！

【第一屆武博】眼界．決定境界！

5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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