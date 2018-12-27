【新加坡自由行】不再只去魚尾獅、聖淘沙　十大免門票景點推介

新加坡物價高，不想每個景點都花上許多錢？那正是你安插幾個免費景點的時候了！其實在新加坡，也能玩得的很平價很小資，不一定要帶上許多錢才能玩，這裏就整理出十個免費景點，有些是全日免費有些則是限時免費，要注意一下時間，不過無論如何這些景點不只有趣，還不花一毛錢就能體驗新加坡風情，絕對值得列入你們的旅遊清單。

1. 濱海藝術中心

距離金沙酒店相當近的「濱海藝術中心」是新加坡著名的文化展演空間，外觀像極榴蓮是它的特色，裏面總共三層樓分別是商店、圖書館、和展演廳，在這裏不時會舉辦音樂活動，館內也有許多藝術品的展出，從這裏可以了解新加坡的文化底蘊。

地址：1 Esplanade Dr, Singapore 038981 交通：地鐵CC線至Esplanade站 開放時間：12:00PM至10:30PM

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2. 金沙燈光秀

幾乎人人皆知的新加坡最著名的酒店「金沙酒店」，你如果沒有預算體驗酒店的奢華體驗沒關係，晚上的燈光騷可不要錯過，國際上拿到不少大獎的燈光騷表演總是讓外來遊客看得目不轉睛！

地址：寶門廊戶外活動廣場 時間：星期日至四 08:00PM & 09:00PM 星期五六 08:00PM & 09:00PM & 10:00PM

金沙燈光騷（VCG）

3. 新加坡植物園

新加坡雖小但仍保持著許多綠地植物，其中新加坡植物園更是聯合國教科文組織的遺產，這裡腹地廣大種植多種熱帶植物，全年免費入場，但園區中的蘭花展需要五新幣，遊客可以花一個上午體驗相當不一樣的新加坡綠意氛圍！

地址：1 Cluny Rd, Singapore 259569 交通：搭乘地鐵NS線到Orchard站，在烏節大道Orchard Boulevard轉乘7&105&106&123或174號巴士 開放時間：05:00AM-00:00AM

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4. 福康寧公園

這裡是網紅、部落客都爭相前來的知名公園，因為這裡有個相當特別的神秘螺旋階梯，從階梯理由下往上看可以看到大樹枝葉遮住洞口很震撼的畫面，來到這也用這視角拍照放上社群吧！

地址：River Valley Rd, Singapore 交通：搭乘地鐵到Dhoby Ghaut站，再步行到Fort Canning Road 開放時間：全天

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5. 戶外露天電影

說到新加坡人夜晚的休閒活動，露天電影院絕對是他們的首選！新加坡有很多大型的戶外露天電影院，且佈置上有模有樣，一點都不馬虎，如果晚上想要走比較靜態的活動，或是參與新加坡人的生活，那就來這邊看一場電影吧！

地點：聖淘沙、濱海灣等

說到新加坡人夜晚的休閒活動，露天電影院絕對是他們的首選！（VCG）

6. 武吉巴督市鎮公園

這裡有點類似新加坡的郊區，也是新加坡人週末戶前來的避暑勝地，雖然是公園但仍然能看到河邊花崗岩錯落的景緻，如果你是親子旅遊這裡非常適合。

地址：Bukit Batok East Avenue 5, Singapore 043359 交通：搭乘地鐵NS3線到Bukit Gombak站 開放時間：全天

7. 樟宜監獄禮拜堂博物館

想深入了解新加坡的歷史那一定要來到這裡！樟宜監獄博物館保留了二戰留下來的許多文物信件還有繪畫，短暫參觀及能了解新加坡的二戰歷史。

地址： 1000 Upper Changi Rd N, Singapore 50770 交通：搭地鐵到Tanah Merah站再轉乘2號巴士，或搭地鐵到Tampines站再轉乘29號巴士 開放時間：09:30AM-05:00PM

8. 陳東齡故居

這座位於小印度區的陳東齡故居是相當知名的景點，建於1900年歷史悠久，外觀塗上飽和的色彩油漆有著印度風個，整體卻是中國風的建築風格，整體造型多元古怪成為一大特色，也是許多遊客一定會到此一遊拍照的景點！

地址：37 Kerbau Rd, Singapore 交通：搭乘地鐵NE7線到Little India站 開放時間：全天

9. 虎豹别墅

目前世界總共有三座詭異的公園，分别在新加坡、香港和中國福建省，滿滿古怪的建築風格讓人看了不禁心驚膽顫，可說是全世界最詭異的公園，膽子大的人就過來看看吧。

地址：262 Pasir Panjang Rd, Singapore 118628 交通：搭乘地鐵到Haw Par Villa站 開放時間：09:00AM至-07:00PM

滿滿古怪的建築風格讓人看了不禁心驚膽顫，可說是全世界最詭異的公園，膽子大的人就過來看看吧。（VCG）

10. 聖淘沙海邊

在新加坡想去海邊許多人會推薦你去聖淘沙的海灘，湛藍的海色跟細緻的沙子是最吸引人的美景，遊客可以搭乘輕軌或是徒步入島，坐地鐵至怡豐城於3樓的聖淘沙捷運站搭乘捷運，就可直達聖淘沙囉，一路上可以欣賞絕佳的景致。

在新加坡想去海邊許多人會推薦你去聖淘沙的海灘，湛藍的海色跟細緻的沙子是最吸引人的美景。（VCG）

【本文獲「前進東南亞」授權轉載，繼續閱讀原文：沒帶錢包也沒關係！十個免門票景點暢玩新加坡】