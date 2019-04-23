【絕景靚相】日本網友分享格魯吉亞旅行靚相　超似遊戲世界！

香港人有多熱愛旅行就不用再多講了，放假想出走放鬆一下，又打算衝出亞洲但預算又不多的朋友，可以考慮一下到格魯吉亞（Georgia）。最近有位日本網友分享自己去格魯吉亞旅遊時的照片，環境美得像遊戲世界一樣，有機會真想去一次啊！

想衝出亞洲但預算又不多，可以考慮一下去格魯吉亞！（圖片來源：yananezumi@twitter）

夢幻國度—格魯吉亞

格魯吉亞，可能很多人對這個名字都感到很陌生，其實格魯吉亞是西亞國家，於1991年從蘇聯獨立出來，是個充滿多元文化的國家。最近有位高中畢業後就儲錢環遊世界的日本網友，分享了他在格魯吉亞旅遊時拍下的照片，並指他覺得在這國家時就像身處遊戲世界中一樣，廣闊的大自然美得像夢境一樣，一起來看看這個美麗的國家吧。

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去格魯吉亞欣賞高山美景，好好放鬆一下吧。（圖片來源：yananezumi@twitter）

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物價超低、美食又多

這位日本網友向大家分享格魯吉亞靚相的同時，更向大家推薦當地的美食！因為格魯吉亞融合了歐亞和中東的文化，所以很多菜式都很適合亞洲人的口味，而且當地的物價又低，網友覺得生活在這個國家一定超幸福！以下三款是這位網友超推薦的美食，有機會去格魯吉亞的話一定要試試！

Chkmeruli（蒜味烤雞），通常會加上由奶油製成的醬料來吃。（圖片來源：yananezumi@twitter）

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