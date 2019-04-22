【韓國旅遊】8大首爾夜景推薦！情侶拍拖必到清溪川、盤浦大橋

旅行的意義在於尋找不同視覺的美。首爾的夜幕降臨，喧嘩的城市亮起萬家燈火，夜景是城市獨有的美景。五彩繽紛的照明使整個城市無比華麗，櫛比鱗次的建築物所散發的朦朧燈光與街道霓虹合而為一，營造出美麗風光。那麽，要想觀賞首爾的夜景我們應該去哪裏呢？

1. N首爾塔

N首爾塔是南山的自然景觀與21世紀尖端科學技術絕妙融合在一起的首爾市標誌性景。無論是在南山下仰望N首爾塔上的迷人風光還是在塔頂的瞭望台上俯瞰首爾全景都那麽美妙。如果與戀人到這裏來賞夜景，那麽一定要買一對同心鎖，上面寫滿小心願永遠將它們鎖在一起。

2. 三島（Sebitseom）

漢江上有三座光彩奪目的島嶼，白天是普通的綜合文化空間，一到晚上就會在江上大放異彩。三座小島像一朵層層盛開的碧綠花朵，高貴典雅。更像巴黎的塞納河邊那樣浪漫的水上藝術品。三島絢爛的燈光照耀漢江，令靜靜流淌的江水變得唯美虛幻。

3. 63大廈

位於漢江江畔上的63大廈是一座地上60層，高達249米的首爾最具代表性的建築。大廈的整個壁面白天在陽光的沐浴下透著金光；而夜晚，燈火輝煌的63大廈建築本身就可謂是一道風景。每年10月上旬，比鄰的漢江上會如期舉辦「首爾世界煙花節」，童話般的煙花表演裝點首爾夜空。

交通：地鐵5號線汝矣渡口（Yeouinaru）站4號出口，步行15分鐘，乘坐出租車或循環巴士約5分鐘；地鐵9號線汊流（Saetgang）站1號出口，步行20分鐘，乘坐出租車約5分鐘，乘坐循環巴士約需15分鐘。

4. 清溪川

夜晚的清溪川彌漫著浪漫的氣氛，是夏天傍晚乘涼的最佳地方，也是戀人們約會的不二選擇。夜燈一直持續到12點，您可以在這裏欣賞到自然與燈光的融合協調、交相輝映。燈光映照在水面上，營造夢幻般的美景，噴泉和小瀑布蔚為壯觀。另外，在一年一度的秋季「首爾花燈慶典」中，還可以欣賞夢幻多姿的花燈。

交通：地鐵2號線市廳（City Hall）站4號出口，步行5分鐘；地鐵5號線光化門（Gwanghwamun）站5號出口，步行5分鐘。

5. 駱山公園

有著600年歷史的首爾城郭駱山公園是流淌著歷史氣息的散步場所。如果您想遠離鬧市的喧囂，給心靈一個放鬆的場所，那麽就來「駱山公園」吧。許多韓劇中，男女主角會坐在首爾夜景盡收眼底的小山坡上喝個小酒。那些場景都在駱山公園的遊玩廣場上拍攝。聳立在南山頂上的N首爾塔、不夜之地的東大門等都被畫入了一卷畫簾中。

交通：地鐵4號線惠化（Hyehwa）站2號出口，步行12分鐘。

許多韓劇中，男女主角會坐在首爾夜景盡收眼底的小山坡上喝個小酒。（韓巢）

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】

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