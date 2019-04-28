【台北旅遊】精選7間寵物餐廳！同狗狗打邊爐、超多貓星人列陣

「人類最聰明的決定就是選擇了狗作為好朋友。」—— 羅傑‧卡拉斯巴達 這個世界上除了爸媽願意無條件為你以外，就是毛小孩會給你全部的愛了，不因為你的顏值，不因為你的財富，不因為你的地位，牠們的愛很坦然、很透明，不只是因為你是他們的主人，更是他們整個宇宙。

如果你真的好想養寵物，連發夢都是毛小孩在夢裡奔跑，但因為種種因素而不被允許的話，沒關係！去寵物Cafe就可以稍稍滿足你的渴望。這次小編精選出台北7間寵物餐廳，許多客人都會攜帶自己的毛小孩，很容易搭建起友誼的橋樑。就算沒有帶毛小孩，也會因為牠們的呆萌而會心一笑，所以寵物餐廳的氣氛都會很歡樂，不管有沒有寵物，假日就去寵物餐廳為身心靈進行深層淨化吧！

這個世界上除了爸媽願意無條件為你以外，就是毛小孩會給你全部的愛了。（VCG）

1. 大毛屋涮涮鍋

如果有機會光臨大毛屋涮涮鍋，一進門就可以看到一隻超大紅貴婦狗坐鎮！是的，牠就是老江湖店狗古荳。為什麼說是老江湖呢？因為古荳個性沉穩，老是在櫃檯當總指揮，什麼大風大浪牠沒見過！常見的寵物餐廳都是Cafe，但大毛屋涮涮鍋要顛覆你對寵物餐廳的印象——不但可以吃火鍋，連食材都是漁港直送，直接洗脫寵物餐廳「餐點都很難吃」的負評。最讓小編驚訝的是，大毛屋居然有提供寵物餐吃到飽，實在太貼心了！古荳人氣高到找他影相要排隊。除了古荳，目前還有另外兩隻狗兒趴荳、幸福會輪班顧店，如果有要特別「追星」的話，記得先打電話問一下牠們的班表呢！

大毛屋涮涮鍋有老江湖店狗古荳坐鎮，不但有人可以吃的火鍋，居然都有提供寵物餐▼

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電話：02 - 27587878 地址：台北市光復南路 429 號 營業時間：11:30－14:30；17:30－22:30 （周一公休）

2. 小春日和動物雜貨 ･ 珈琲

小春日和位於靜謐文青的民生社區，並且店如其名，有着如春日般的溫柔。在這裡花上整個午後是浪漫的奢侈，不時還有店貓會在你腳邊磨蹭，到底是什麼樣的夢幻場景啊！除了餐點，小春日和還有販售雜貨、提供寵物美容服務，非常多元化。

在小春日和這裡花上整個午後是浪漫的奢侈▼

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電話：02 - 87876920 地址：台北市延壽街 361 號 1 樓 營業時間：11：00－21：00

3. 兜味 doorway café

剛開始會被兜味吸引，是因為老闆在Facebook專頁的幽默發文，不是假鬼假怪的裝可愛，而是 KUSO 的黑色幽默。不只老闆很幽默，兩隻店狗也是諧星無誤，到處逗人玩，很會討客人歡心！兜味位於最近進行文藝復興成功的大稻埕，永樂市場、而剛開幕不久的 PIER 5 碼頭貨櫃市集…等等都在附近，實在太多好玩了，不需要費盡心思安排，信手拈來就可以玩上一整天了。

兜味的兩隻店狗絕對是諧星▼

電話：02－25573169 地址：台北市大同區安西街 36 號 營業時間：12:00－20:00（周二公休）

4. Dog Boss 寵物友善餐廳

如果你是「貴婦控」，那絕不要錯過 Dog Boss ，五隻貴婦店狗歡迎您大駕光臨。一字排開，那是惹人像雪糕一樣甜蜜的融化啊！最值得一提的是，店裡有提供寵物客製化蛋糕服務，把你的毛小孩做得維妙維肖，蛋糕外殼是用輕土製作，內部的戚風蛋糕是毛小孩專屬，最後外殼還可以留下作紀念呢！色彩繽紛連小編都好想食！店裡販售的肉乾也是老闆娘手工製作，天然無添加，非常適合毛小孩。另外，Dog Boss 還有「托嬰」服務，如果你臨時有事沒人照顧毛小孩，可以放心的把毛小孩交給他們。雖然 Dog Boss 名氣還沒有很大，但因為真的可以感受到老闆的用心，所以也把這間放上精選推薦給大家。

Dog Boss 是作為「貴婦控」的你絕對不能錯過的▼

電話：02 - 22468789 地址：新北市中和區南山路 122 號 營業時間：11:00－19:00（周三公休）

5. 堤柇寵物住宿人文咖啡

堤柇在德文是「寵物」的意思，要說堤柇是一間寵物餐廳，不如說它是一間「寵物夏令營」。因為堤柇提供的服務非常完善，寵物美容、寵物住宿到寵物課程一條龍。老闆娘對於毛小孩身心各方面都非常重視，如果想要住宿，闆娘會先讓毛小孩先到店內逗留兩小時，看看寵物是否能接受待在新環境裡。因為若是寵物不能適應，對牠們身心都會造成影響，而且連住宿區都分大、中、小型犬，相當講究，在網路評價也都很高。

堤柇是一間「寵物夏令營，提供的服務從寵物美容、寵物住宿到寵物課程無一不有▼

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電話：02 - 22501377 地址：新北市板橋區文聖街 194 號 1 樓 營業時間：12:00－21:00（周一、二、三公休）

6. 奶油先生 Mr. Butter Café

看着哥基犬豐滿的小翹臀搖搖擺擺就覺得超可愛，小編自己也有一隻哥基，療癒程度真的非同一般！奶油先生的當紅炸子狗就是哥基「布丁」啦！那種無辜眼神誰招架得住？奶油先生的大門是讓人少女心大噴發的薄荷綠，擺設也相當童趣，店裡的甜點更是高水準，各個都超誘人！重點是價格幾乎都百元內，這種價格在Cafe出現機率根本微乎其微吧！店裡無處不是哥基，杯子是哥基、周邊商品是哥基、牆上那隻磁磚拼出的巨大哥基更是完全欠打卡啊！準備好被哥基幸福圍繞了嗎？

奶油先生店裡無處不是哥基，店裡的甜品更是高水準▼

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電話：02－22536309 地址：新北市板橋區松江街 107 號 營業時間：星期一至六 12:00－21:00，星期日10:00－21:00

7. 浪浪別哭中途咖啡館

浪浪別哭除了是咖啡館也是「浪浪」的中途之家，在浪浪這一領域深耕許久，是非常成熟的寵物咖啡廳了！而且店家會將你消費的 3 % 捐給浪浪機構。如果有計劃收養浪浪的搭黨，也可以多多光臨浪浪別哭，看看有沒有跟哪一隻浪浪最夾，也許會找到你的靈魂伴侶也說不定！

「浪浪別哭」是流浪狗的中途之家，店家會將你消費的 3 % 捐給浪浪機構▼

電話：02-25230533 地 址：台北市中山區華陰街 24 巷 3 弄 7 號 營業時間：12:00－21:00（周三公休）

結語： 小編每個月都至少會去當一次流浪義工，聽了許多浪浪的故事，也看到許多義工們很努力的出錢、出力、出時間。其實做這些事情是非常艱難的，照顧毛小孩要負擔的經濟跟心力都超乎想像，而他們都只為幫浪浪找到一個家，不求任何回報。「領養代替購買」已經深植人心，但在決定是否要養毛小孩之前，還是有很多面向需要思考。身為一個兩隻狗狗的主人，心得足以寫成一篇論文，有機會再跟大家分享，希望大家不管有沒有毛小孩，都可以用盡全力的愛他們！

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【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供，原文：準備被萌翻吧！精選台北 7 家「寵物餐廳」，除了咖啡廳竟然還有涮涮鍋！】