【桃園機場捷運】全新免費接駁巴士　經西門町、台北車站超方便！

自桃園機場捷運通車後，不少旅客都會選擇捷運往返市區與機場，皆因能夠準確預算時間！桃捷公司近日為了完善服務，推出免費「機捷接駁巴士」，旅客可在指定酒店乘接駁巴士到A1台北車站，然後轉乘機場捷運，相比平日拖著行李上上落落到台北車站，真心方便，到台北旅行的朋友不妨試搭！

桃捷公司於今年1月擴大服務範圍，提供來往市區與機捷站的巴士服務。（圖片來源︰桃園捷運）

費用全免 每日15班

接駁巴士由每日上午11時營運至晚上7時，路線以台北車站為中心分了兩條，各提供15班車次，最重要是巴士不設搭乘資格限制，旅客只要到指定車站上車，便可前往A1台北車站搭乘機場捷運，不用再辛苦拖行李到台北車站，過程更舒適。接駁巴士班距約20至30分鐘一班，而且費用全免，值得一試。

大家只要到指定酒店門口即可搭乘至A1台北車站轉乘機鐵，35分鐘便能快速抵達機場！（圖片來源︰桃園捷運）

接駁巴士是開放給所有人乘搭，不只限於8 間指定酒店的住客，大家都能受惠。（圖片來源︰桃園捷運）

8個站點 西門町都有！

兩條路線分別為「前站線」和「後站線」，沿着旅遊旺區的酒店及購物商場設置8個接駁點。

「前站路線」：洛碁驛大飯店（起點）— 路境行旅 — 新驛旅店西門捷運店 — 台糖台北會館&捷絲旅台北西門館 — A1台北車站（終點）

「後站路線」：迪樂商旅（起點）— 皇家季節酒店台北·南西館 — 藝宿商旅台北館 — 新驛旅店台北車站二、三館 — A1台北車站（終點）。

按圖輯查看巴士接駁點▼

酒店櫃台會擺放接駁巴士的載客服務資訊，大家可自行查看或向職員查詢。（圖片來源︰桃園捷運）