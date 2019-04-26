【JR九州】米奇新幹線5月通車　多款期間限定商品　Tee文件夾都有

JR九州又有新搞作！適逄今年迪士尼米奇老鼠90周年生日，JR九州繼推出「Hello Kitty新幹線」後，聯乘迪士尼推出「米奇新幹線」，裡裡外外全都是米奇老鼠的彩繪，迪士粉粉絲們千萬不要錯過，一於襯今次機會來個九州自由行吧！

（圖片來源：JR九州）

黃色彩繪車身超搶眼！

今次JR九州推出的「米奇新幹線」名為「JR九州Waku Waku Trip 新幹線」，在JR九州800系新幹線的6卡車廂外畫上米奇老鼠的彩繪，以黃色為主繪畫出「邀請」、「冒險」、「眺望」、「尋找」和「享受」5款主題，讓乘客跟米奇一起去旅行冒險，非常夢幻！

車廂內的佈置同樣以黃色為主，配上暗紅色的座椅，每個座位上都鋪上印有米奇帶草帽圖案的頭墊，有旅遊氣氛之餘還要超搶眼。

▼按圖查看6卡車廂設計

連車廂內的佈置都好搶眼。（圖片來源：JR九州）

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「米奇新幹線」5月17日通車！

「米奇新幹線」的行駛路線主要是來往博多、熊本及鹿兒島中央，將於今年5月17日正式通車，期間限定運行至11月底，打算乘坐的朋友記得把握時間，在這段時間內來個九州之旅！

「米奇新幹線」將於5月17日至11月底期間運行。（圖片來源：JR九州）

多個車站設米奇打卡位

除了「米奇新幹線」外，5月17日起隸屬JR九州的16個車站內，都會置米奇打位，包括九州新幹線的博多、新鳥栖、久留米、筑後船小屋、新大牟田、新玉名、熊本、新八代、新水俣、出水、川内、鹿兒島中央站；以及在來線的佐賀、長崎、大分、宮崎站。粉絲們經過記得打卡留念啊！

另外，官方還有特別活動，經JR九州網上預約「米奇新幹線」，更有機會抽到限定版的「Waku Waku Ticket」米奇紀念車票，想要的朋友記得網上預約車票啦！

經JR九州網上預約「米奇新幹線」就有機會買限定版車票！（圖片來源：九州）

期間限定米奇商品

跟以前的特別版新幹線一樣，「米奇新幹線」內會發售九州限定的米奇商品，沒有乘坐「米奇新幹線」的朋友，亦可在九州部分車站內購買到有關限定產品。

▼按圖查看期間限定米奇商品

今次限定的米奇商品超可愛啊！（圖片來源：JR九州）

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【第一屆武博】眼界．決定境界！

5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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