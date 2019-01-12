【日本九州美食】福岡縣「船越漁港」大吃烤海鮮！1000円1KG燒蠔

旅遊
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【福岡縣 - 船越漁港】是日本九州其中一個又平又正的吃烤蠔的好地方！【船越漁港】 比起【岐志漁港】會遠一點點，但人流就比較少。店家空間較大，更容易找位置，可以吃得更舒服。一般來說，每年11月至3月就能吃到新鮮肥美的蠔。

文：rhtravel 

這次推介的「牡蠣小屋」是【糸島牡蠣小屋。正榮】

糸島牡蠣小屋。正榮（rhtravel攝）

從【福岡 - 博多】開車來，大概40 - 50分鐘

店家開車有大量空地可以停車。

新鮮的蠔價錢: 1000YEN / 1kg / 大約12-14隻

其他海鮮的價格，有部分是時價。

按圖看店內環境～

按圖看我們吃了什麼海鮮！

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要留意營業時間： 時間 09:00–17:00 (Last Order : 16:30)

部分Last Order 是 16:00！

沒有晚餐的，打算來就要留意。

這次在正榮用餐大概90分鐘。

美食推薦指數：★★★★★（新鮮！肥美！便宜！）

交通方便指數：★★★☆☆（自駕比較方便）

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：【福岡縣。船越漁港】「糸島牡蠣小屋。正榮」烤蠔、烤海鮮

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