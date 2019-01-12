【日本九州美食】福岡縣「船越漁港」大吃烤海鮮！1000円1KG燒蠔

【福岡縣 - 船越漁港】是日本九州其中一個又平又正的吃烤蠔的好地方！【船越漁港】 比起【岐志漁港】會遠一點點，但人流就比較少。店家空間較大，更容易找位置，可以吃得更舒服。一般來說，每年11月至3月就能吃到新鮮肥美的蠔。