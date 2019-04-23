【日本九州】福岡人氣景點全攻略：盤點9個必去神社祭典、景點！

福岡是歷史悠久的一個城市，舊石器時代就有人居住的蹤跡，也因為跟東亞大陸距離很近，所以從很久以前就是日本對韓國、中國的窗口，也因此在這裡留下很多歷史的痕跡，福岡神社的數量是全日本第三多，也擁有最早的佛教寺院及最大的佛像。今天小編準備好了福岡景點特選，就跟著小編一起來認識福岡吧～

住吉神社（Instagram＠masso0929）

住吉神社

住吉神社裡所住著的是守護大海的三位海神，與海有關的居民們經常會來祈福，但神社裡也住著掌管健康、開運等等的神明們，因此一般民眾也常來於此祭拜、開運。而喜愛日本建築的人也絕不可錯過住吉神社啦，住吉神社的建築類型是，在佛教傳入日本之前的「住吉造」，可是被列入了國家重要文化遺產呢！來到這除了祈福，也別忘多看看這珍貴的建築。

營業時間：9:00~17:00 地址︰福岡縣福岡市博多區住吉3-1-51 交通： JR博多站下車，步行約10分 西鐵巴士「住吉」站下車，步行約2分

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櫛田神社（Instagram＠chisato_hatai）

櫛田神社

櫛田神社建立於西元757年，已經有一千多年的歷史，主要掌管的事長壽、事業及夫妻，來到這裡，記得可以祈福也可以抽個籤算算自己的運勢，櫛田神社的籤文很國際化，中文、英文、韓文都有哦！除了算運勢，神社內有個「靈泉鶴井」，聽說連續三口可以保佑自己、家人、朋友身體長壽健康。

小編偷偷跟你說：

・每年7月1日至7月15日，會在櫛田神社舉辦轟動全博多「博多祇園山笠」祭典，主要是在祈求健康平安。

・走之前也別忘記跟神社前的千年銀杏樹打打招呼，來參拜的民眾們常會在樹前祈求家庭安康。

營業時間：04:00~22:00 地址︰福岡縣福岡市博多區上川端町1-41 交通：地鐵祗園站步行5分鐘

東長寺（Instagram＠journey_of__m）

東長寺

東長寺是當時弘法大師，為了想在福岡推廣佛教而建造的，是日本佛寺當中最為古老的寺院。除了著名的五重塔，東長寺院內的大佛殿祀奉著釋迦如來佛的坐像，高10.8公尺，重30頓，是日本最大的佛像。來到這裡，也別忘了跟大佛打個招呼再走。

＊小提醒：為了守護及尊重大佛，大佛殿內是禁止拍照攝影的哦！

營業時間：9:00~17:00 地址︰福岡縣福岡市博多區御供所町2-4 交通：地鐵祗園站 1號出口，徒步3分鐘

太宰府（Instagram＠miumiu386）

太宰府

太宰府就像是台灣的文昌帝君，大家會去祈求金榜題名、學業順利，入口看到「御神牛」不要忘記摸摸他，聽說可以得到智慧哦。另外由於長眠於此的菅原道真，生前很喜愛梅花，因此這裡種植很多梅花，是賞梅的熱門景點，六月也有紫色的菖蒲在此盛開，好不漂亮。太宰府附近的表參道也很好逛哦！

小編偷偷跟你說：

太宰府附近有間超美星巴克，是日本建築大師隈研吾所打造的，參拜完太宰府，也別忘了去看看～

推薦美食：梅枝餅、合格一蘭拉麵

營業時間：6:30~19:00 地址︰太宰府市宰府4丁目7番1號 交通： Mahoroba號觀光巴士 水城站 西鐵電車 太宰府站，步行５分鐘

柳川（Instagram＠jun_jun_heart）

柳川被盛讚為九州威尼斯，來到柳川可以除了看風景外，也可以體驗看看柳川歷史特色的「搖櫓船」，船夫會邊划船，邊唱日本傳統民謠，坐在船上，看著風景，吹著風，聽著民謠，時而跟朋友、家人嘻笑，遠離塵囂，讓人忘卻了煩惱。

＊小提醒：柳川遊船為單程運營哦

營業時間：9:30-16:30 地址︰福岡縣柳川市三橋町高畑329號 交通：西鐵電車 柳川站

福岡塔（Instagram@fukuokatower_official）

福岡塔

日本最高的海濱塔，整體高234米，想要把福岡市區跟海景收藏帶回家嗎？來福岡塔就對了，上去福岡塔可以360度俯瞰整個福岡市。傍晚，被點亮的福岡塔照亮了福岡市，還會依照月份、季節做不同的設計。

＊小提醒：福岡塔從晚上19:00開始，每個整點前三分鐘都會有燈光秀哦～

營業時間：9:30～22:00 地址︰福岡市早良區百道濱2丁目3番26號 交通：西鐵巴士306號 福岡塔站

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博多運河城（Instagram＠chuckshen）

博多運河城

覺得來福岡只能看神社嗎～，不你錯了！福岡的博多運河城也很好逛～，裡面有超過200個品牌入駐，美妝、服飾、鞋子、美食，生活所需都在這～，連日本最大的Laox免稅店這裡也有！是不是很心動，除了購物外，晚上還有特別的主題音樂水舞表演。

營業時間： 店舖 10:00〜21:00 餐廳 11:00〜23:00 地址：福岡市博多區住吉1丁目2 交通： 地鐵中洲川端站/JR博多口站

來到福岡祭典不可少

福岡神社很多，也因此擁有很多歷史悠久、盛大的祭典，來到福岡怎麼能錯過。博多有三大祭典分別是剛剛前面提到的博多祇園山笠祭，還有博多咚打鼓節、放生會，計劃旅行的時候，不妨也考慮一下，把旅程安排在祭典時間附近，和福岡民眾們一起共襄盛舉哦！

博多咚打鼓海港節

時間：每年5月3、4日

博多咚打鼓海港節每年可是吸引了200萬人一同參與呢！每到這時候博多街上會有結合傳統與現代，華麗的遊行隊伍，市區其他地方也會設置多處的舞台，讓整個市區都沈浸在祭典的氣氛裡。

放生會（Instagram＠ leejastyle）

放生會

時間：每年9月12～18日

來到日本是不是也很想要像日劇、動畫一樣穿著浴衣跟朋友、家人們去參加祭典逛逛呢？你的機會來了！這時候會有幾百家攤販及穿著浴衣的福岡民眾們來參與，祭典現場超級熱鬧～，放生會是博多三大祭典之一，是為慈悲，祭止殺生，感謝秋收的宗教活動，來參拜的民眾主要是來祈求事業順利、健康平安。

以上就是福岡景點的特別報導了！福岡有著這麼豐富的景點、祭典在等著你，你怎麼可以讓他失望，趕快訂下你的機票跟住宿，往福岡出發吧～，去過了京都、東京、大阪了，還想再去日本嗎？去福岡吧～，一定不會讓你失望。

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「【日本九州】福岡景點一把抓，必去神社、景點、祭典精選特輯」。】

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