【露營迷必去】東京開Alpen Outdoors戶外用品旗艦店　全日本最大

東京是香港人的旅遊熱點之一，旅遊、觀光景點都非常集中，無論吃喝玩樂還是瘋狂購物都很方便。近日戶外用品專門店Alpen Outdoors更在東京開了旗艦店，樓高三層、共7,613平方尺，露營迷到東京旅遊時一定要去朝聖！

最近戶外用品專門店Alpen Outdoors在東京開了旗艦店。（圖片來源：Alpen Group）

全日本最大戶外用品專門店

相信喜歡戶外運動的朋友都會喜歡到日本逛戶外用品店，因為商品種類比香港更齊全，款式多之餘價錢也比較相宜。最近日本其中一個戶外用品專門店Alpen Outdoors就在東京開了旗艦店，樓高足足三層、面積有7,613平方尺，集合了450個以上的世界知名品牌、超過10萬種商品，露營迷肯定可以在這裡逛足一整天！

這間旗艦店規模超大，戶外用品愛好者一定可以在這逛足一整天！（圖片來源：Alpen Group）

新引入生活雜貨專區

雖然Alpen Outdoors是戶外運動用品專門店，但今次破格引入很多生活用品，甫進店會看到各式各樣的生活雜貨，就算不是戶外運動愛好者，都會在這一區跌錢，「不小心」買多了很多雜貨回家。

▼按圖查看生活雜貨專區

除了戶外用品，這裡還有賣生活雜貨等小物。（圖片來源：Alpen Group）

+ 3 + 2

1樓｜露營用品專區

離開地下的生活雜貨專區，走上一層又會到達另一個「購物天堂」。1樓售賣的大多是露營時會用到的物品，有各款不同種類、品牌的帳篷，入口還擺放了著名露營用品品牌「Nordisk」最新款帳篷，全世界就只有東京這間旗艦店能看到這款2020年春季才發售的帳篷實物，露營迷絕對不能錯過啊！

▼按圖查看露營用品專區

「Nordisk」2020春季新系列『Midgard』帳篷，只有東京這間店搶先全球有實物！（圖片來源：Alpen Group）

+ 6 + 5 + 4

2樓｜戶外運動用品專區

再上一層就是戶外運動用品專區，在這裡可以買到不同品牌的運動用品，同時有不少休閒又不失時尚的服飾、運動鞋、背囊等等，男女裝之外連童裝都有，沒有足夠定力的話，很容易會在這裡「爆買」！另外這層還售賣單車、滑浪板等戶外運動用品，有興趣的朋友記得來看看有沒有心水產品。

▼戶外運動用品專區

2樓有很多運動品牌的時裝，女士們要小心看管自己的銀包啊！（圖片來源：Alpen Group）

+ 6 + 5 + 4

3樓｜行山用品專區

最頂層的三樓是行山用品專區，無論是行山杖、服裝，還是頭燈，所有行山裝備通通都有齊！喜愛行山的朋友一定要來這層逛逛！

▼按圖查看行山用品專區

多款行山杖（圖片來源：alpenoutdoors@IG）

Alpen Outdoor旗艦店—柏店 地址：千葉県柏市風早1丁目6-1 交通：乘搭JR常磐線至柏站，從東口一號月台轉搭東武巴士「沼南車庫行き」至總站下車，再步行4分鐘。 營業時間：10:00 ~ 21:00

【第一屆武博】眼界．決定境界！

5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁