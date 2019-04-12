【塔門一日遊】周末Hea遊！BBQ露營用具島上有得租、必飲無冰奶茶

在香港，每逢節假日各地的遊客便蜂擁而至，就連石澳、長洲一眾離島也不例外。而藏在西貢、被喻為「小墾丁」的塔門，可以說是香港最後一片淨土，不帶擁堵地守着自己的愜意休閒。或許你會喜歡上這個坐擁360°無死角海岸線，海水透徹、四面環海的原生態離岸小島。它是「避世天堂」——塔門島。

+ 5 + 4 + 3

塔門：遠離繁華喧鬧的小島

海水清澈見底，在碧綠的草地映襯下，大海與藍天顯得愈發濃郁。按下快門，這一抹沁人心扉的「膠片藍」就歸你所有。疊石、靠海椅子、登山棧道，這些都特別適合拍照。如果不趕時間，每走一段路都可以來一組「大片」。疊石旁的露營草坪上到處都是悠然自得的牛，它們性格溫順不怕人，有時候還會去蹭人要零食吃。

連牛都喜歡待的小島，想必一定很幸福吧！不過也正因為這裡牛牛出奇的多，一不小心就可能踩到牛糞，所以被遊客們笑稱為「牛屎洲」。建議大家千萬不要爬登山棧道，即使爬了，也千萬不要爬到頂。因為那裡頂上只有一個龍景亭，而且四面都被大樹遮擋，根本看不到海。

人氣最高熱門露營地

露營是在塔門最好的住宿方式了。再加上春季的氣溫很舒適，蚊蟲也比較少，最適合朋友們組隊搭帳篷露營BBQ了！在這裡露營安全不是問題，除了可能會有牛偶然來打擾，其他的都不用擔心。第二天清晨吹着海風、聽着海浪聲醒來，多愜意！天氣好的話，還可以在這山海天地間放風箏。

塔門是露營新手的好去處之一（深圳微時光提供）

露營以及燒烤設備什麼的都可以向島上的原住民租，肉類食材可以在上島前買好，垃圾袋一定要準備，千萬不要讓優美的景色蒙上污點。不想自己動手的話，也可以到村裡去「覓食」，強烈推薦塔門特有的「無冰凍奶茶」，很好喝。

每個角落都有不一樣的風景

塔門島上同樣有遍佈香港的天后廟，聽說這間天后廟已經有300年歷史了。正所謂入鄉隨俗，不妨虔誠地給媽祖上香磕頭，祈願安康。各種個性化風格迥異的小屋，有的看起來文藝清新，有的看起來極具現代感，搭配起來卻絲毫沒有違和感。

沿着村屋的夾縫看過去，同樣是藍的讓人心醉。路邊的柱子上還掛著「泰山石敢當」的銘牌，聽村民說是辟邪用的。每當傍晚時分，漁船在水中悠悠的飄蕩着回來。不遠處的港灣、山崖、漁船在逆光中成為美麗的剪影，全然一幅「漁舟唱晚」的美麗畫面。

不完全上島指南

到達塔門島的交通方式只有船，有兩個碼頭可以塔船前往：馬料水碼頭和西貢黃石碼頭。小編選擇的是從馬料水碼頭出發，在大學站B出口下車後，按路牌指示步行十分鐘左右就可以到馬料水碼頭了。馬料水碼頭到塔門島的船有兩班：08:30出發、15:00出發，週六日12:30還會加開一班，那班人相對較多，記得準備好散紙或者八達通。1個多小時的船程，便可遠離香港市區的喧囂和快節奏的生活。

中間會在兩個小島停靠，大家千萬注意不要落錯船。航行途中，看着海天一色的風光，聽着陣陣的濤聲，內心會不自覺平靜下來，開始享受起這份愜意休閒。離遠就能看見一幢幢有些褪色的彩色房子、三三兩兩停留著的漁船。無論你是從哪裡坐船，最後還是得在塔門碼頭上岸。這個絕美的小島，就連碼頭也是風光無限。塔門島雖然很小，卻有很清晰很方便的路線指引。為了錯開人流，建議大家上島後直接選擇右手邊的環島路線。

+ 5 + 4 + 3

不必一大早就起床，更不需要太多Budget，就可以來一次原生態的自由旅行。即日來回都ok！安排一個天朗氣清的週末，跟三五知己走一趟吧！

塔門島（深圳微時光提供）

塔門島 建議遊玩時間：1—2天 建議交通： 1.港鐵大學站B出口，步行至馬料水碼頭，搭乘輪渡至塔門碼頭上岸即可 2.港鐵沙田站A出口，步行至沙田市中心總站搭乘299X大巴至西貢總站再轉乘94到黃石碼頭，之後再搭乘輪渡／快艇至塔門碼頭上岸即可。 注意事項： 1.穿着適當的登山鞋、衣服及戴上帽子，並帶備手套、急救用品及雨衣，防曬用品、雨具及防蚊用品。 2.島上較少便利店，最好提前備足食物。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】

【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

武博專頁：https://hk01.app.link/ymA7UrZiqV