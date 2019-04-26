【台北繡球花2019】高家花田設新園區　附賞花貼士、交通攻略

未到5月，出外已經大汗疊細汗，酷熱天氣更令各地不少農莊提早開花，以繡球花為例，濟州休愛里公園更提早近2個月開花！至於另一個繡球花熱門景點必數台北陽明山，今年高家繡球花田同樣提早開花，部分繡球花更於上周悄悄盛開，即將到訪台北的朋友絕對不能錯過 。

繡球花季開跑

高家繡球花田專頁公佈今年花期由5月1日開跑，並於7月30日結束，今年最早開放入場的是竹子湖水尾第二園區，分別是5月1日至7月15日；至於竹子湖水車寮第一園區則於5月15日至7月30日開放予公眾入場。

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全盛時期的第一園區，要影繡球花海真係話咁易。（圖片來源：高家繡球花田）

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繡球花大爆發

陽明山竹子湖一年四季都有不同景色，繼上月海芋季花海盛開後，另一邊廂陽明山高家繡球花田亦已於上周開花！場內繡球花多達8個品種，由白色、粉紅、紫色、藍色都應有盡有，難怪每年都會吸引情侶及一家大細到訪，與繡球花影寫真！

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01. 每年繡球花季都會逼爆人，建議早上8點前抵達園區，便可輕易避開人潮，獨霸園區！（圖片來源：高家繡球花田）

新增全新萬里第三園區

每年繡球花季都會吸引大量遊客到訪，今年園方就新增全新萬里第三園區，面積約8000坪，相信可以輕易避開人潮，影相更方便！官方尚未發佈新園區開放日期，大家可留意官方專頁查看最新消息。

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高家繡球花田 地址：台北市北投區竹子湖路30號 入場費：台幣100 網址：www.facebook.com/kao.Hydrangea/

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