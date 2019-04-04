【台北夜市】米芝蓮2019！8大夜市入選　饒河佔4間（附地址交通）

台北美食出名多，光是街頭小食已令人大飽口福！《米其林指南臺北 2019》最新公佈「必比登推介」（Bib Gourmand）夜市街頭小吃，以「物有所值」作為評分準則的必比登，今年合共8個夜市、24 家夜市街頭小食入選，當中15家更是首度入選，不少更是大熱人龍店，去台北掃街的朋友絕對不能錯過！

3個夜市首度入選

「必比登推介」評分準則以「品質佳、價位親民」作為大前提，今年共有8個夜市入圍，除了港人熟悉的寧夏夜市、饒河街夜市、士林夜市外，今年亦有3個夜市首次入圍，包括：新增公館、延三和華西街這3大夜市！夜市小食方面，今年比去年增加了14道美食，當中南機場夜市、饒河街夜市及臨江街夜市，各有4間店家上榜！

01. 南機場夜市

位於萬華區的南機場夜市，場內以本地人為主，較少遊客，而人氣家店家亦十分多，上年就有2間店家入圍，分別是「阿男麻油雞」、「臭老闆現蒸臭豆腐」，今年2家蟬聯入選，今年新增新增「松青潤餅」、「無名推車燒餅」2家人氣店，合共4間上榜！

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從龍山寺站轉的士，約5分鐘車程即抵。（圖片來源：快樂行 Happy Tour 旅遊服務團隊@Facebook）

地址：台北市中正區中華路2段307巷 營業時間：6：00pm～12：00mn

02. 寧夏夜市

台北老牌夜市寧夏夜市，加上交通方便，從中山站步行8分鐘即抵，相信港人不會陌生！上年同樣有2間店家入選，包括：「劉芋仔」、「豬肝榮仔」，今年則新增「方家雞肉飯」，指南更形容為舒心美食，值得一試。

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從中山站步行8分鐘即抵，非常方便。（圖片來源：寧夏觀光夜市＠facebook）

地址：台北市大同區寧夏路 營業時間：5：00pm～12：00mn

03. 饒河夜市

位於松山區八德路、台北人氣大型夜市饒河夜市，全長600公尺的街道上，雲集多個美食攤檔，過往就有「陳董藥燉排骨」及「福州世祖胡椒餅」2間店家入圍；今年同樣蟬聯入選，更新增「阿國滷味」及沒有招牌的車檔「紅燒牛肉麵牛雜湯」。

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全長600公尺的街道上，雲集多個美食攤檔。（圖片來源：王瑛宏＠facebook）

地址：台北市松山區饒河街 營業時間：4：00pm～12：00mn

04. 士林夜市

吸引各國旅客到訪的士林夜市，雖然價位較其他夜市高，不過仍有不少人龍店，「鍾家原上海生煎包」及「好朋友涼麵」更成為士林招牌，今年最新有「海友十全排骨」入圍，相信首次訪台的旅客不會失望！

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雖然價位較其他夜市高，不過仍有不少人龍店。（圖片來源：臺北市 - 交通部觀光局）

地址：台灣台北市士林區基河路93-111 營業時間：3：00pm～01：00am

05. 臨江街夜市

又稱為通化街夜市，場內有近200個攤檔，非常熱鬧，由於選擇眾多，深得當地人歡心。今年「梁記滷味」及「駱記小炒」如常上榜，新入選店家有「天香臭豆腐」及IG打卡熱店「御品元冰火湯圓」，話題性十足！

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在「信義安和」站3號出口，步行1分鐘即抵。（圖片來源：陳振芳@facebook）

地址：大安區臨江街40巷1弄 營業時間：6：00pm～12：00mn

06. 公館夜市

首次入圍的公館夜市，夜市隱藏於巷弄之中，是台北人覓食勝地，夜市匯集不同風格的店家如CD鋪、服裝店及酒吧等，絕無悶場。知名人龍店「雄記蔥抓餅」及「藍家割包」亦有份入圍今年必比登推介。

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乘捷運到公館站下車約1分鐘即抵。（圖片來源：淞澤國際物業）

地址：台灣台北市大安區羅斯福路四段90巷 營業時間：3：00pm～11：30pm

07. 延三夜市

古早味濃郁的延三夜市，又稱為「大橋頭夜市」及「臺北橋夜市」，夜市有多間經營3、40年以上的傳統店家。今年共有3間食店入圍，分別是「高麗菜飯 原汁排骨湯」、「大橋頭老牌筒仔米糕」及「施家鮮肉湯圓」，店家很快便售罄，大家記得6點前到場光顧了。

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搭乘中和新蘆線至大橋頭站，往1號出口走約5分鐘即可抵達延三夜市。（圖片來源：タイペイシャオツ＠Facebook）

地址：台北市大同區延平北路三段 營業時間：6pm～12：00mn

08. 華西街夜市

台灣第一座觀光夜市，早期更有「蛇街」之稱，夜市亦能找到不少蛇料理。不好蛇的朋友，亦會在這裡找到不同特色食店，當中「小王清湯瓜仔肉」成為夜市唯一上榜代表，不過其他小食如燒麻糬、米苔目湯、剝骨鵝肉等同樣受外國觀光客歡迎，同樣不容錯過。

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從龍山寺站1號出口，步行約十分鐘即抵。（圖片來源：玩全台灣）

地址：臺北市萬華區華西街(位於貴陽街與廣州街間) 營業時間：4pm～12：00mn

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