【台北親子遊】玩轉5大親子公園！去草泥馬Cafe、碰碰車餐廳醫肚

【台北親子遊】平時照顧細路就已經用盡精力，但又不想錯過小朋友成長的每一刻，還在煩惱連假要帶他們去哪裡消耗精力嗎？小編整理了台北地區不只小孩們玩得開心，大人們也玩得放心的景點及餐廳，看見孩子們露出笑容的那一刻，平時的辛勞也跟着煙消雲散。

台北、新北親子公園及活動

1. 員山公園

七彩繽紛的超長溜滑梯、攀爬網、滑索道、沙坑，甚至還有超大片的滑草場，這座特色公園可以算是大人小孩都會為之瘋狂的都市森林遊樂場！完善的周邊停車空間、公廁清洗區域，最重要的是佔地超大，設施多元，絕對可以讓精力旺盛的孩子們在員山公園耗上一整日都玩不完。

地址｜新北市中和區員山路455巷

2. 舞蝶共融遊戲場

花博舞蝶共融遊戲場是全台首座大型全共融式兒童遊戲場，除了滿足兒童遊玩基本的需求外，亦適合視障及身障等小朋友，是座全方位的遊戲場，玩上一整日不是問題，讓孩子們的精力發洩在對的地方吧！

地址｜台北市中山區民族東路

3. 天母東和公園

東和公園公園座落在林木茂盛的森林裡，所以以經典故事《湯姆歷險記》為主題設計，希望讓都市的孩子也能與大自然互動。遊樂區地板採用天然木屑鋪地，讓小朋友可以安心在地面上盡情奔跑、玩耍，公園內另有滑梯、鞦韆、跳樁，還有設置益智遊戲讓寶貝們動動腦，動靜皆宜，適合大朋友與小朋友一起放鬆玩耍。

地址｜台北市士林區中山北路七段114巷23-13號

4. KidsAwesome奧森兒童博物館

台灣目前唯一的兒童博物館，傳遞「學習玩樂，玩樂學習」的理念，以多元的設施提供父母及孩子寓教於樂的場所。目前周末和國定假日採預約制，有剩餘名額才接受未預約者購票入場，參觀前得先打電話查詢。

地址｜台北市大安區信義路三段153號1樓

5. 板橋富貴綠地公園

位在板橋的富貴綠地公園最吸睛的地方就是這座超可愛的Minion溜滑梯，充滿童趣的彩繪溜滑梯長約270公尺，對於愛好戶外活動的小孩們絕對會玩到捨不得離開！滑梯旁也有攀爬網、人工草皮以及其他設施，最重要的是公園內還附有水龍頭清洗區，小朋友們盡情玩樂後也可以馬上清潔，非常方便！

地址｜新北市板橋區光環路一段與長壽街交叉路口

台北、新北親子餐廳

1. Oia伊亞藝術咖啡館

有貓餐廳、狗狗餐廳，但你有沒有聽過有草泥馬的餐廳？這家位於三芝的Oia伊亞藝術咖啡館，裡頭有好幾隻的可愛的草泥馬陪你吃飯，不用帶小朋友去到動物園，來這裡就可以看到他們並跟草泥馬玩耍！

地址｜新北市三芝區後厝里北勢子12-1號

2. 大樹站 Mr Tree Station – 學齡前親子餐廳

寶貝們總是轉眼間就長大了，因此家長們都會好好紀錄孩子們成長的每一刻，這間親子餐廳採用英倫風設計，結合車站造型，打造孩子心中的水陸天堂，不定期會有活動課程，給學齡前的孩童們一個快樂的童年。

地址｜台北市大安區安和路二段83號

3. Crazy Car Cafe 甩尾卡丁車主題式餐廳

全台第一家碰碰車主題餐廳，餐廳內就有賽道，大人小孩都可以玩，小朋友在甩尾，大孩子在甩尾，甚至公公婆婆都在玩！這麼好玩的餐廳，還不趕快來場賽車比賽！

地址｜台北市內湖區陽光街300號

看了這麼多有趣好玩的景點活動以及餐廳，各位爸媽們就不必再煩惱放假該帶孩子去哪裡發洩精力了！這些位在台北市與新北市的親子景點，絕對能讓大人小孩一起度過歡樂的連假。

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