【東京新景點】淺草Sanrio專門店！兩層樓HelloKitty外牆超多精品

Hello Kitty的粉絲們有福了！東京除了有Hello Kitty主題房酒店，最近淺草開了兩層樓高的Sanrio專門店，裝潢以Hello Kitty為主題，新開張期間還可以預約坐Hello Kitty人力車去遊淺草，作為忠粉的你又怎能錯過呢！

Sanrio Gift Gate淺草店於4月27日開幕。（圖片來源：sanrio）

Hello Kitty粉絲必去！淺草新店超搶眼

日本國內有不少Sanrio專門店，不過最近（4月27日）在東京淺草新開的「Sanrio Gift Gate」就跟其他分店不一樣，因為由店外到店內都有Hello Kitty，超可愛！店面是超大隻、拿著蘋果的Kitty，走過蘋果型的大門後，就會到達另一個「夢幻國度」—有大量Kitty精品的「Sanrio王國」！

店面是超大隻、拿著蘋果的Kitty！（圖片來源：sanrio）

樓高兩層 超多Sanrio精品

淺草店的Sanrio Gift Gate比其他專門店還要大間，樓高兩層，除了Hello Kitty的精品外，還有大量其他Sanrio角色的商品，布旬狗、My Melody、Little Twin Stars、玉桂狗等等通通有齊，Sanrio粉絲來到一定會買到破產！

▼按圖查看更多Sanrio商品：

走進蘋果大門，就有另一堆Hello Kitty來迎接你。（圖片來源：sanrio）

+ 9 + 8 + 7

期間限定！Hello Kitty人力車遊淺草

為慶祝「Sanrio Gift Gate」於淺草開店，官方將於5月2日至5月4日期間舉行特別活動，只要事前先到Sanrio Gift Gate淺草店預約，就可以乘坐30分鐘Hello Kitty人力車，讓Hello Kitty跟你同遊淺草！收費方面，兩人同坐Hello Kitty人力車30分鐘，需付10,000日圓，雖然價錢並不便宜，不過對Hello Kitty迷而言是非常難得的機會！這段日本會到東京旅遊的朋友，千萬不要錯過了。

Hello Kitty人力車有大大個Kitty嘜頭，粉絲們必坐！（圖片來源：sanrio）

Sanrio Gift Gate 淺草店 地址：東京都台東区浅草1-17-5 交通：東京メトロ銀座線 浅草駅より徒歩約3分 電話：080-9432-7505 營業時間：9:00〜19:00（不定休） 「Hello Kitty人力車」活動 活動日期：5月2～4日 時段：①9:30～ / ②10:30～ / ③11:30～ / ④12:30～ / ⑤13:30～ / ⑥14:30～ / ⑦15:30～ / ⑧16:30～（每個時間1組乘客） 路線：Sanrio Gift Gate 淺草店⇒淺草各名勝⇒Sanrio Gift Gate 淺草店（所需時間：約30分） 費用：10,000日圓

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