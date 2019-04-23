【關西新景點】日本《火影忍者》主題樂園　完美還原火影岩、九尾

《火影忍者》這套動畫陪伴了很多八、九十後成長，最近日本關西兵庫縣的立淡路島公園新開以《火影忍者》為主題的遊樂設施，園內佈置還原動畫中不少著名場景，超多打卡位，還可以在裡面變裝，《火影忍者》的忠實粉絲一定非去不可！

日本關西的兵庫縣新開了《火影忍者》的主題樂園。（圖片來源：0hb328337214m1r@twitter）

完全還原著名場景

這個主題樂園設於兵庫縣立淡路島公園的動漫主題樂園「二次元之森」內，名為「NARUTO＆BORUTO忍里」，重現了人氣動漫畫《火影忍者》以及《火影新世代》兩部作品的世界觀，更以主角漩渦鳴人的家鄉「木葉忍者村」為背景，更還原了村內的「火影岩」，粉絲們見到一定超興奮！

園內可看以《火影忍者》的著名場景「火影岩」。（圖片來源：nb_shinobizato@twitter）

兩大主題園區

樂園面積約8,000平方公尺，園方為了讓遊客更加投入故事世界、有置身火影世界的感覺，除了在園內佈置大量《火影忍者》的角色人物外，還把樂園分成有「天之卷」、「地之卷」以及「忍術AR」三個園區，以一個個闖關遊戲讓遊客投入火影的世界，闖關成功後還可以得到寫有「刃」和「心」的黑白手繩，之後還可以把自己的樣子投射到火影岩上，幻想自己成為新一代的火影。

▼按圖查看園內環境▼

園內設置與等身大的人氣角色模型，讓人仿如置身動畫中的忍者世界。（圖片來源：nb_shinobizato@twitter）

+ 6 + 5 + 4

加入AR技術 新手都可以用「忍術」！

園內引入了全新AR技術，遊客只須以手機掃描指定位置的QR Code，手機的畫面就會出現各種忍術的特效（火遁、土遁、風遁、水遁、雷遁），只要擺出火影內的經典動作，就能拍出超型格的忍術特效相。

火影迷必食「一樂拉麵」！

有看《火影忍者》的朋友都應該知道，主角漩渦鳴人最愛就是吃「一樂」的拉麵，現在到「NARUTO＆BORUTO忍里」就可以嚐試到「一樂」拉麵的滋味了，作為火影的忠實粉絲一定要食啊！

園區內的餐飲店以《火影忍者》的主角鳴人最愛的拉麵店「一樂」為雛型。

「NARUTO＆BORUTO忍里」 票價：成人：3,300 日圓／高中生：1,800 日圓／5歲以上小學生： 500 日圓 電話：0799-64-7061（ 10：00 ~ 18：30） 地點：〒656-2301兵庫県淡路市楠本2425番2號 交通：大阪站JR高速巴士總站搭乘 NARUTO 大阪號直達二次元之森公園 巴士班次可參考：nijigennomori.com/2019/03/18/shinobizato_bus

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