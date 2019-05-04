【MUJI】日本網民推介4大無印旅遊必備用品　方便慳位又實用！

自從廉航興起，愈來愈多人選擇用一個背包走天下。所謂「工欲善其事，必先利其器」，想去背包旅行除了要運用行李收納法，還可以配合一些合適的旅遊用品來為行李慳位！最近有日本網友為大家推薦4款無印良品的旅遊用品，款款都超好用，而且香港都買得到，有興趣的朋友可以參考一下。

無印良品其實有很多好用的旅行小物。（圖片來源：OSAKA MAP）

01｜大頭蝦救星！輕便尼龍旅行掛勾袋

相信有不少大頭蝦都試過，去旅行時不小心把護膚品和化妝品漏在酒店吧！無印良品有個旅行收納袋，大小剛剛好可以放到常用的個人護膚品，而且打開後頂部有個掛鉤，可以掛在浴室裡的鉤子吊起來使用。而中間還有個透明的收納袋，可以清楚看到袋裡的東西，分拆式設計超方便，即使住溫泉旅館、或要去浴場洗澡，都可以拆出來帶走，有了它就不用擔心再把物品留在酒店了。

打開旅行袋後頂部有個掛鉤，可以掛起來使用。（圖片來源：muji）

02｜慳位好幫手！壓縮連身裙

不跟你說的話，一定想不到這塊「磚」其實是件T恤吧！無印剛推出壓縮衣物系列時，曾一度成為日本的熱話，畢竟手掌大小的衣物不但去旅行可以為行李減重，日本人還會用來作防災物品，萬一遇上地震，也可以帶上一顆當作更換。

而去旅行時就更方便了，比如說去長途旅行，只須帶備幾顆壓縮衣物，就可以大大減少衣物所佔行李的空間，對於搭廉航旅行的人來說，簡直是慳位恩物！

一件壓縮TEE長闊都是6cm左右，手掌大小，就算放到女生的小背包都能放得下。（圖片來源：lumine_machida@twitter）

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03｜驟雨都唔驚！防水側孭袋

去旅行最怕遇到驟雨，而自己卻沒有帶雨傘！濕身事少，最怕突然而來的雨水令手袋內的銀包、護照都濕透！如果你帶去旅行的是這個無印側孭袋，就不用擔心會發生這些意外了。因為這個側孭袋有防水功能，小小一個但意外地裝到很多物品。而且整個側孭袋只有160g，輕身設計就算孭一整天都不會對肩膀造成壓力。

另外無印的腰包也有防水設計，假如沒有太多物品要帶出門，可以選擇用腰包，會比側孭袋更貼身、安全。

無印側孭袋可以防水，男女用都可以。（圖片來源：lifehacker）

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04｜收納神器！滑翔傘布料存衣袋

這個存衣袋有分S、M、L三個大小，大家可以配合自己的行李箱尺寸來選擇最適合的大小，網面的設計可以清楚看見袋中的衣服，配以輕功的滑翔傘布料，可以盡量減少行李的重量。不使用的時候還可以摺疊收藏，節省行李的空間。

大家可以配合自己的行李箱尺寸來選擇存衣袋的大小。（圖片來源：MUJI）

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