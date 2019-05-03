【日本黃金週】十連休人潮湧奈良　鹿仔見到仙貝都食唔落！

說到日本國內旅行，奈良便是其中一個人氣旅遊地，去奈良公園買包鹿仙貝餵鹿、親親大自然，更是很多人必玩的行程。適逄日本黃金十連休，有日本網友就襯假期去奈良餵鹿，不過網友就發現奈良公園的鹿仔不再吃鹿仙貝，把仙貝送到鹿仔的嘴邊都不吃，認真大件事！

最近奈良鹿見到仙貝也不想吃，認真大件事！（圖片來源：sakamobi@twitter）

黃金週人潮湧入奈良餵鹿

又來到日本一年一度的黃金週假期，今年還要難得有十連休的超長假，不少日本人都選擇在國內或出國旅行，當中去奈良餵鹿更是人氣活動之一！不過黃金週才過了一半，已經有大量旅客湧入奈良餵鹿，令鹿仔吃到超飽，似乎已經吃膩了鹿仙貝。

鹿仔看起來對鹿仙貝完全沒有興趣。（圖片來源：YLE_Oyama@twitter）

奈良鹿食飽哂 鹿仙貝變供品

有不少日本網友去完奈良之後，在網上分享鹿仔的慘況，只見奈良鹿都趴在地上，身邊放滿一堆堆鹿仙貝，甚至頭上也頂著幾塊，但鹿仔都無動於衷、不屑一顧。有網友更指這些鹿仙貝看起來就像供品一樣，用來供奉鹿仔。

按圖查看更多奈良鹿慘況

頭頂一堆鹿仙貝都沒有反應。（圖片來源：bubble_oOoO@twitter）

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