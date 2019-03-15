【大阪交通】新大阪直達奈良　即將開通JR直通列車更方便！

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不少香港人去關西遊樂，都會順便遊走大阪、京都、奈良、神戶這幾個地方。JR西日本宣佈2019年3月16日開通來往新大阪至奈良的直通快線列車，車程只需1小時！以後從大阪到奈良睇鹿仔又有多一個交通選擇喇！

去奈良探鹿仔，相信是遊客指定行程之一。（圖：視覺中國）

（圖：視覺中國）

早前JR西日本宣佈重整大阪東線的營運系統，連接新大阪至奈良的直通快線。目前大阪東線只開放了由新大阪至久寶寺站的路段，全新「直通快速」路段將由3月16日起開通，中途新增連接大阪地下鐵中央線的「高井田中央」站，及連接近鐵奈良線的「JR河內永和」站。而直通路段只需1小時就可由新大阪直達奈良！

JR大阪東線新增了「高井田中央」及「JR河內永和」兩個站。(圖：JR西日本)

關於車費方面，乘搭全線直通車由新大阪站至奈良站的單程只需920日圓（約64港元）。而班次及時間方面，平日往來新大阪至奈良的班次每日各4班（早上由奈良至新大阪4班、晚上由新大阪至奈良4班）；星期六、日及公眾假期同樣往來各4班，但時間與平日有別（早上由奈良至新大阪、新大阪至奈良各2班；晚上由新大阪至奈良、奈良至新大阪各2班）。

打算坐直通車的朋友，記得出發前先查清楚班次啊！

直通新大阪及奈良的JR列車班次。（圖：JR西日本）

新直通路線由新大阪到奈良，單程車費為920日圓（約64港元）。

資料來源：JR西日本

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