【日本購物】親子遊必去銀座Toy Park總店　行勻5層玩具王國！

大家是不是都會覺得「銀座」只是個充滿高級精品品牌、頂級餐廳、不適合帶小朋友去玩的景點呢？其實在銀座有一個親子同樂的好地方，那就是「博品館TOY PARK」！位在銀座的店舖是總店，地下1樓到4樓共5層樓的空間，有著大約20萬件的商品，不管是大朋友還是小朋友都能找到屬於自己的玩具，豐富多樣的商品擠滿了整個店鋪，彷彿是一座夢幻的城堡般吸引著大家！博品館TOY PARK於1982年9月開幕，除了銀座之外，在羽田機場、成田機場、新宿都廳、關西機場、北海道千歳奧特萊斯商場Rera、北海道新千歳機場亦有分店。

1樓：色彩繽紛的娛樂商品與食品

首先踏入博品館一樓就會看到色彩繽紛、五顏六色的各種商品，派對娛樂用品、文具用品、室內裝飾雜貨等，充滿時下熱門話題的商品都匯集於此，是流行玩意的發信地，如果有送禮困擾的話不妨來這裡挑選吧！另外，還有許多美味的零食甜點也集中於1樓。

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2樓：公仔天堂與經典人物角色商品

數也數不清的超級多～種類的公仔齊聚一堂！博品館2樓擠滿了各類型的公仔，有動物系列、蠟筆小新、BARBAPAPA、企鵝家族、櫻桃小丸子、多啦A夢、三麗鷗、角落生物、迪士尼系列等等，經典的人物角色們豐富多樣，另外還有供日本公仔和音樂盒等商品。被形形色色的公仔們圍繞著，宛如來到小型動物園般小朋友們一定會充滿好奇心！

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3樓：嬰幼兒為對象的玩具商品

3樓的KIDS&BABY PARK是一個適合嬰幼兒的樓層，這裡匯集許多成長玩具商品、木制玩具、卡通人物玩具、迷你小汽車、軌道車玩具等，像是流行的Tomica小汽車、nanoblock迷你積木、pokemon go商品、LEGO樂高應有盡有，外國製造的兒童玩具也可以在這裡找到。

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4樓：益智遊戲、遊戲愛好者的天堂與親子賽車場

以「遊戲和愛好」為主題，提供各種益智遊戲相關商品，像是多人一同玩樂的圖板遊戲、卡片遊戲、動作遊戲等，還有可以一同考驗腦力的拼圖與模型商品，喜歡魔術表演的話，4樓也充滿許多魔術周邊商品，現場也會舉辦小型的魔術騷，讓大小朋友一同參與體驗魔術師絢爛的表演。在4樓還有個非常特別值得體驗的「博品館RACING PARK」，全場約36米的遙控電動玩具賽車專用賽道，兒童也能簡單駕馭的操作版面，讓大小朋友能一同享樂（5分鐘200日幣）。

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地下1樓：洋娃娃、3D人像模型週邊商品

地下1樓的「洋娃娃樂園」販售著可愛的「莉卡娃娃（リカちゃん）」與各種娃娃服飾配件、雜貨小物、房屋等商品，莉卡娃娃在日本是家喻戶曉的人形玩偶，知名的程度不會輸給來自歐美的芭比娃娃！

店名：博品館TOY PARK銀座本店 地址：京都中央區銀座8-8-11 交通：JR「新橋站」銀座口徒步3分鐘、東京metro「銀座站」A2出口徒步5分鐘、東京metro「新橋站」徒步3分鐘 營業時間：11:00～20:00 定休日：無 官網：http://www.hakuhinkan.co.jp/

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