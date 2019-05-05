【日本賞花】東京5大賞繡球花勝地　近市區、交通超方便！

踏入春季日本繁花盛開，就算4月大家錯過了日本的櫻花季，接下來還可以去看繡球花！日本繡球花的花期通常在5月下旬至6月中上旬，如果大家打算這段日子飛東京，可以考慮到以下5個繡球花聖地賞花！

01｜白山神社

白山神社位於東京中心文京區，雖然是市中心，但仍然保留著日本江戶風情，區內每年還會舉行「文京五大花祭」，其中6月份的繡球花祭，每年都會吸引很多人前來賞花。

賞花人士通常都會由白山神社走到白山公園，沿途大約有3,000多株色彩繽紛的繡球花爭妍鬥麗，週末期間還有會攤販和市集，非常熱鬧。

每到6月白山神社就會開滿五顏六色的繡球花。（圖片來源：enjoytokyo.jp）

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白山神社 地址： 東京都文京區白山5-31-26 交通：從都營地下鐵三田線「白山」站步行3分鐘／從東京地下鐵南北線「「本駒込」」站步行5分鐘 花期：6月上旬～6月中旬 文京繡球花祭：今年未公佈確實日子。（2018年6月9日～6月17日）

02｜上野恩賜公園

上野公園從江戶時代開始便是著名的賞櫻勝地，但其實除了櫻花之外，上野公園一年四季都有花盛開，五月底左右繡球花便開始綻放，每年都吸引絡繹不絕的賞花遊客。不忍池側邊的「不忍通」，更是條繡球花小徑，經過的時候兩邊都是盛開的繡球花，和伴侶一起來散步就更浪漫了。

上野恩賜公園離東京市中心非常近，交通又方便，是個賞花的好地方。（圖片來源：enjoytokyo.jp）

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上野恩賜公園 地址：東京都台東区上野公園 110-0007 交通：從地下鐵上野站步行1分鐘 花期：6月中旬～7月上旬

03｜隅田公園

沿「隅田川」河岸而建的隅田公園，橫跨著「台東區」和「墨田區」，自古以來都是著名的賞花景點。隅田公園臨近市區，交通四通八達，很多遊客去完淺草或晴空塔觀光後都會前來遊覽，而公園內還有個打卡位可以賞花的同時看到晴空塔，是遊客在隅田公園的打卡熱點。

公園內有個打卡位可以同時影到繡球花和晴空塔。（圖片來源：travel.rakuten）

隅田公園 地址：東京都墨田區向島1,2,5 交通：從東武鐵道／東京metro銀座線淺草站徒步5分鐘 花期：6月中旬～6月下旬

04｜浜離宮恩賜庭園

想在傳統的日式庭園裡賞花的朋友，一定要來這裡！浜離宮恩賜庭園是江戶時代徳川家所建造的庭園，是日本的名勝歷史遺跡。由於庭園就在東京灣附近，所以會有海水流入園內的水池，亦會有海魚在池中棲息，繡球花盛開的時候，園內會有過千株以上的花菖蒲也同時綻放，大家有機會一定要看看這個美景！

想體會一下到日式庭園賞花的朋友，一定要來這裡！（圖片來源：massa0216.blog）

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浜離宮恩賜庭園 地址：東京都中央区浜離宮庭園 交通：從都營地下鐵大江戶線汐留站徒步7分鐘／東京metro銀座新橋站徒步12分鐘 營業時間：9:00～17:00（最終入園16:30） 入場費：300日圓 花期：5月中旬～6月中旬

05｜鎌倉明月院

鎌倉市是日本屈指一數的繡球花勝地，特別是明月院，院內種有日本古來品種的「姫紫陽花」，每逢6月中旬就進入繡球花季，屆時會有約2,500株繡球花爭豔綻放。前往明月院沿途都可以看到一片藍色的繡球花海，所以明月院又有個別名叫「繡球花寺」，亦以「藍色明月院」的暱稱受到民眾愛戴。

踏入6月中旬，前往明月寺的途中都會有藍色的繡球花相伴，非常漂亮。（圖片來源：THE GATE）

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鎌倉明月院 地址：神奈川県鎌倉市山ノ内189 交通：從ＪＲ北鎌倉站徒歩10分鐘 營業時間：8:30～17:00（最終入園16:30） 入場費：500日圓 花期：6月中旬～7月上旬

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