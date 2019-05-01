【日本美食】東京6大人氣街頭小食！大熱韓國小食、甜品

難得放假去東京旅行，當然要試勻當地最熱門的街頭小食啦！雖然在日本「中伏」的機率不高，但想百發百中、只買好吃的美食，就要參考當地人的選擇了。以下6間東京街頭小食店，在日本人氣超高，去東京的朋友記得試試！

01｜東京都有得食！白之戀人雪糕@アトモスハート

相信大家對「白之戀人」這個名字一定不會陌生，其實白之戀人除了曲奇之外，還有北海道白色戀人公園限定的雪糕！最近有個好消息，白之戀人的直營商「石屋製菓」4月26日在東京涉谷開設北海道以外首間白之戀人雪糕專門店！剛開幕已經吸引超多日本妹去朝聖打卡，去開澀谷shopping的朋友一定要去食啊！

現在不用去北海道、不用再去機場，在東京市內都吃到白之戀人雪糕！（圖片來源：fashion-press）

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白之戀人雪糕專門店 地址：東京都渋谷区宇田川町25-6（atmos HEART） 交通：JR澀谷站起徒步4分鐘 電話：03-6712-7500 營業時間：星期一至五：12:00～22:00／星期六、日及假期：11:00～22:00

02｜超邪惡拉芝熱狗@アリランホットドッグ

東京的街頭小食中，近日最有話題性的非這個「拉芝熱狗」莫屬！香脆的麵包或薯條外皮包著mozzarella芝士和熱狗腸，外脆內軟，還有芝士拉絲，無論視覺上還是味覺上都超正！其實東京街邊有很多間賣韓國拉芝熱狗的店舖，但能在總多食店中成功突圍而出，就一定有其過人之處。這間的拉芝熱狗有個自助醬料BAR，除了最來見的茄醬和芥末醬之外，還有提供車打芝士醬、椰絲、黃豆粉等等，可以自行配搭喜歡的口味。

一口咬下去，再向後一拉，就可以拉出超長的芝士！跟朋友一起去吃的話還可以比賽誰拉得最長，好玩又好食，連日本女星橋本環奈都有買來吃呢！

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韓國拉芝熱狗@アリランホットドッグ( 新大久保本店 ) 地址：東京都新宿区百人町2-1-2 交通：新大久保站起走「大久保通道」徒步2分鐘 營業時間：10:30～21:00 アリランホットドッグ( 原宿/表参道店 ) 地址：東京都 渋谷区神宮前4-28-14 シャンゼリゼ原宿 地下 交通：明治神宮前站起徒步2分鐘 營業時間：10:00～20:00

03｜創意爆燈！珍珠芭菲@tapi-moタピモ

近期香港掀起「珍奶熱潮」，原來日本這股熱潮同時捲襲日本！東京各地不單止出現很多台式飲品店，走在街上差不多每個日本妹都手握一杯珍珠奶茶，更有不少店舖在食物上加入珍珠，創作出很多新潮食品。這間專賣蕃薯和珍奶的店鋪，在蕃薯雪糕芭菲上加入黏黏韌韌的珍珠，立即受到日本妹的喜愛而大賣，喜歡吃蕃薯又喜愛台式珍珠的朋友一定要試啊！

這個珍珠芭菲的配料超豐富，一次過可以吃的香甜的蕃薯、軟滑的牛奶雪糕和黏韌的珍珠，一個字：正！（圖片來源：ami_u_0523@IG）

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珍珠芭菲@タピモ（新大久保駅前店） 地址：東京都新宿区百人町2-17-1 交通：新大久保站起徒步3分鐘，激安殿堂新大久保站前店旁邊 營業時間：11:00～22:00

04｜重口味之選OREO Churros@SNOWY VILLAGE

很多日本妹吃完這間店的Churros之後，都說這是原宿裡最好吃的甜點！新鮮炸好的OREO Churros，再沾上大量的OREO忌廉來吃，吃一口就可以享受「冰火二重奏」，外脆內軟的Churros加上軟滑的OREO忌廉，簡直是人間極品！

如果是嗜甜的朋友，一個人吃一份就剛好，怕太甜的話，最好跟朋友分享，因為這個吃起來很甜！最近店家在新大久保開了分店，新店還可以吃到新出的焦糖味，愛吃甜食的朋友可以去試試。

ORE味Churros再沾上OREO忌廉來吃，超邪惡！（圖片來源：uryo1113@IG）

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Oreo Churros@SNOWY VILLAGE(原宿JOL店 ) 地址：東京都渋谷区神宮前1-8-2 2 交通：明治神宮前站5號出口，徒步3分鐘 營業時間：星期一至五：10:30～20:00／星期六、日及假期：10:30～23:00 SNOWY VILLAGE(新大久保店 ) 地址：東京都新宿区大久保 1-12-6 交通：新大久保駅起走徒歩8分鐘，就在激安殿堂新宿店旁邊。 營業時間：10:00～21:00

05｜份量十足水果沙冰@JUICY

最近天氣愈來愈熱，多走幾步就熱到出汗，這時有什麼嘆得過來杯透心涼的水果沙冰呢？以下介紹的「JUICY」同樣是韓國過江龍，來到日本後大受歡迎！這裡的水果沙冰都用上新鮮生果，每杯都份量十足，好喝之餘外表亦非常適合打卡！當中最受歡迎的是草莓香蕉沙冰，下次去東京逛街逛到口渴，記得買杯來試試。

這裡的飲品好看又好喝，難得深得日本妹歡心。（圖片來源：ykxxn22@IG）

水果沙冰@JUICY 地址：東京都新宿区百人町2-10-2 1F 交通：新大久保站起徒步1分鐘 營業時間：08:00～23:00

06｜即整即食！熱辣辣糖餅@ソウル市場

相信有去過韓國旅遊的朋友，都一定有吃過這款傳統韓國小吃「糖餅」吧！現在來到東京都可以吃得到，更成為日本妹掃街必吃的小食！最深得日本妹歡心的，就是這間賣「蜂蜜糖餅」，糖餅全都即叫即製，吃的時候還是熱騰騰，一口咬下去裡面的糖漿更會似岩漿般流出來，所以一定要小口小口地吃，不然很容易燙到舌頭！

日本妹去東京掃街，一定要食這裡的蜂蜜糖餅。（圖片來源：travel.rakuten）

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蜂蜜糖餅@ソウル市場 地址：東京都新宿区大久保1-16-15豊生堂ビル1F 交通：新大久保站起徒步4分鐘 營業時間：09:00～24:00

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