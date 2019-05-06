【曼谷】IKEA推珍珠奶茶、棉花糖味雪糕　盤點7款宜家泰好食！

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泰國，是港人其中一個「返鄉下」之短線旅遊地。當地美食平靚正之外，亦有不少地區限定美食要留意。

近期泰國IKEA推出珍珠奶茶，還有棉花糖味軟雪糕，即刻即刻Bookmark，加入泰國美食行程！

泰國宜家7大限定美食

泰國本身都有不少平靚正美食，今次來到當地的宜家家居餐廳，飲最新出的珍珠奶茶，價錢只是45泰銖，即約港幣12元，想要多點珍珠，另加10泰銖即可，港人毫無疑問地認為抵飲！下次到當地IKEA，別以為只得肉丸、薯餅，還可以吃其他限定美食！

按圖睇「泰國IKEA限定美食」！

[1] 泰式珍珠奶茶 THB45(圖片來源：rojaklah_my@instagram)

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7個足球場咁大！東南亞最大IKEA Bang Yai分店

去年IKEA於泰國Bang Yai開了東南亞最大的分店，面積達50,278平方米，有成7個足球場咁大。裡面有逾8,000件貨品，去shopping都可以玩一個下晝，行到累了可以去餐廳，這裡有2間，又有地區限定美食，一於吃飽飽再買過！

按圖睇「IKEA Bang Yai分店」環境情況！

東南亞最大的IKEA於去年Bang Yai開幕。(圖片來源：IKEA官方網站圖片)

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IKEA Bang Yai

地址：109 Soi 17/6 Mu Ban Bang Yai City Center Tambon Sao Thong Hin, Amphoe Bang Yai, Chang Wat Nonthaburi 11140, Thailand

營業時間：星期一至四 10am - 9pm、星期五至日 10am - 10pm

前往方法：MRT Talad Bang Yai站步行約15分鐘

IKEA Bangna

地址：38 moo 6 Bang Na-Trat Rd, Tambon Bang Kaeo, Amphoe Bang Phli, Chang Wat Samut Prakan 10540Thailand

營業時間：10am-10pm

前往方法：BTS Udomsuk站5號出口後轉搭接駁巴士，15-20分鐘一班

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