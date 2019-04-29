【5月好去處】全港7大吃喝玩樂市集！台灣文創夜市、尖沙咀啤酒節

又來到5月份！雖然這個月沒有特別多公眾假期，但活動同樣精彩！ 一系列法國五月活動陸逐開鑼，啤酒節、梵高展等新興節目亮相，還有母親節、太平清醮等傳統節目等住你，為你預告5月精彩活動合集，等你bookmark隨時計劃周末好去處！

【1】葵芳逾20個品牌美食市集

葵芳除了有葵廣這棟美食天堂，旁邊的商場近年不停搞搞新意思，因應五月就進行法國五月美食市集，內有逾20個法國美食品牌，$10起吃到開心果馬卡龍，$30法式餡餅等，可以來個高級版掃街！吃完還可以去影相，花花長樓梯屋、巴黎鐵塔等，在這裡可以逛一個下午！

按圖即睇「法國五月美食市集」有咩食！

吉士牛角酥 $18起，有士多啤梨、呂宋芒口味選擇。(官方提供)

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知多點：為何叫法國藝術節叫做《法國五月》？

為何法國藝術活動要在5月份舉行，是因為5月對於法國人來說，「En mai, fait ce que vous plaisir」（5月份，是用來做喜歡做的事）這月份天氣最好，不冷不熱，日照時間適中，正好時候進行創作，最燦爛繽紛的時候，於是就將法國藝術節與5月掛勾。

La Petite France發現•品味•小法國詳情： 日期：5月1日-6月16日 時間：10am-11pm（L3-L4露天廣場）、10am-8pm（L5空中花園）

【2】熊本熊可愛平安包登場！長洲太平清醮

一年一度的傳統活動，太平清醮將於5月9日舉行。當日當然會有搶包山、飄色等活動。不過，今年有個新亮點，就是多了一隻呆萌黑色熊坐陣。原來，今年製作平安包的部分與日本大熱動畫人物，熊本熊crossover，平安包面上會印上熊的嘜頭，卡娃依呢！平安包餡料有黑芝麻、紅豆、蓮蓉和蔴蓉選擇，以往在長洲才買到的麵包，今年在指定超市都買到，平安包衝出長洲，令更多人都吃到！

按圖即睇「長洲太平清醮」熊本熊平安包！

呆萌熊本熊平安包。(官方提供)

熊本熊平安包銷售點： 地址：一田超市4間分店有售（沙田、觀塘、葵芳、元朗） 收費：一盒4個$99 長洲太平清醮詳情： 日期：5月9-13日 地址：長洲

【3】Affordable Art Fair Hong Kong 2019！$165入埸睇當代藝術品

三月先看完Art Central、Art Basel等藝術展，5月就Affordable Art Fair。以往常認為畫展收費高才能欣賞，但其實都可以好貼地，身邊所有事物都可以成為創作素材，展覽今年有逾115個畫廊提供展品，畫作、裝置藝術等當代藝術品應有盡有。除了欣賞，想買回家都得，由$1,000起，絕對負擔得起，Affordable！

按圖即睇「Affordable Art Fair Hong Kong 2019」有咩大師作！

去年已經有不少來自全球的藝術家來港參展，不少是35歲以下的年青當代藝術家，屆時讓各位大開眼界。(官方圖片)

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Affordable Art Fair Hong Kong 2019 日期：5月16日-19日 時間： 5月16日：6pm-10pm 5月17日：12pm-6pm 5月18日：11am-7pm 5月19日：11am-7pm 地點：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心 收費： 早鳥優惠：5月16日 $250、5月17-19日 $120 正價：5月16日 $300、5月17-19日 $165

【4】台灣小夜市登港！逾50個台灣品牌列陣

港人短旅行出走，台灣是其中一個據點。今個月就有台灣市集在港開鑼，當中有逾50個台灣品牌到場，小食、手作等樣樣齊，還有台灣唯一錄音帶唱片行「感傷唱片行」，各位文青周末出動去行文創市集！

按圖即睇「TaiwanWay台灣味市集」有咩買！

來自台北的布物設計，水餃包造型來自於台灣餐桌上常見的中華料。(官方圖片)

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TaiwanWay台灣味市集 日期：5月18-19日 時間：12pm-8pm 地址：中環鴨巴甸街35號PMQ元創⽅

【5】尖沙咀啤酒節！$380任飲逾180款手工啤

近年手工啤多了好多捧場客，今次啤酒節可以一次過畀一個入場費，就可以任飲全球逾180款手工啤，當中有22間世界各地的酒廠來港，紐西蘭、丹麥、澳洲、美國、英國、挪威等，本地都有份參與。另外都有主食部分，可以吃到啤酒雞蛋仔等小食，屆時可以飲飽食醉！

按圖即睇「少爺有請啤酒節2019」有咩啤酒飲！

屆時會有全球手工啤品牌聚集，一個價錢可以任飲！(官方提供)

少爺有請啤酒節2019 日期：5月25-26日 時間：4個時段 啤酒花主題時段：1pm-4pm（星期六） 暢飲型啤酒+烈性啤酒主題時段：5pm-8pm（星期六） 酸啤主題時段：1pm-4pm（星期日） Freestyle 主題時段: 5pm-8pm（星期日） 地址：尖沙咀廣東道2A號House1881（1881公館） 門票收費： $380/時段、$650/單日通行證、$1100/兩天通行證（費用已包括無限量試飲及啤酒節獨家啤酒杯一隻）

【6】海洋公園生日優惠！5、6月生日免費入場

平時海洋公園的生日優惠琅要生日正日才可免費入場，今次因為園內有第二隻川金絲猴寶寶於4月29日滿月，慶祝滿月，於5、6月生日的港人可以在指定日期內免費入場一次，同行朋友可以有6折，即刻慳唔少，快啲約5、6月壽星們去玩！

按圖即睇「海洋公園生日優惠」免費入場條款！

海洋公園最新生日優惠，5、6月生日的朋友可免費於指定日子內入場玩。(資料圖片)

海洋公園生日優惠 5月1日至6月30日出生的香港居民，可於2019年5月1日至6月16日期間任何一天免費進園一次。 生日人仕須於海洋公園票務處出示有效之香港身分證，換領免費入場門票。 地址：黃竹坑黃竹坑道180號海洋公園

【7】投影3,000幅畫作！「梵高在世」多感官體驗展覽

極大迴響的「梵高在世」多感官體驗展覽，有別於傳統藝廊，以40多部投影機，於牆上播放梵高3,000多幅畫作，帶你重遊梵高眼中的阿爾勒、聖雷米，以及奧維爾等地方。當中有不少經典作，如《星夜》、《向日葵》、《隆河上的星夜》與他的自畫像等等，見相都已經好吸引。

按圖即睇「梵高在世」多感官體驗展覽！

畫作如動畫一般與觀眾互動，非常震撼。(資料圖片-許芷婷攝)

「梵高在世：多感官體驗展覽」-Van Gogh Alive- The Experience 地址：香港九龍灣常悅道18號富通中心1樓 日期：即日起至7月7日 星期一至四：10am-9pm 星期五至日及公眾假期：10am-10pm 票價： 小童 (4歲至15歲) / 全日制學生/ 長者 (65歲或以上) $190 成人 $230 家庭 (兩張成人票+一張小童票)＄550

【第一屆武博】眼界．決定境界！

5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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