【高雄景點】高雄5個暑期親子玩樂景點　賽車、科學館、濕地公園

就快踏入6、7月，又到小朋友的暑假季節。如果爸媽們想趁假日帶小朋友出門，距離香港只需1小時機程的台灣必定是首選，不會太遠、又有很多親子樂園及設施齊備。其中高雄有很多想有趣親子場地，有免費的、收費的、戶外的、室內的，不論甚麼類型的家長及小孩，都可參考以下5個高雄親子景點，一定搵到啱係心水的遊樂地方。

01｜迷你鈴鹿賽道玩Go-Kart車 鈴鹿賽道樂園

在高雄大魯閣草衙道內的「鈴鹿賽道樂園」是日本鈴鹿賽車場SUZUKA CIRCUIT唯一授權海外的主題樂園！入場都是免費的，只是參加遊戲就按不同設施收費。場內最矚目當然是迷你鈴鹿賽道（Mini Suzuka Circuit），這也是日本鈴鹿賽車場唯一海外授權的專業Go-Kart車賽道，全長有600公尺，將日本真實的鈴鹿賽車場10：1等比例縮小，更有著名的 8 字型文叉隧道、連續S彎、湯匙灣、髮夾彎等等，刺激好玩！不過注意，身高必須達155cm以上大人或兒童才可以獨自駕駛單座位Go-Kart車；而身高達120cm或以上人士，則可以乘坐雙人Go-Kart車的副駕駛座位，旁邊必須有身高155cm或以上的人士駕駛。

如果覺得小朋友玩Go-Kart車太刺激，可以參與其他遊戲活動如滴答電車、駕駛學校、甩尾小車手、摩天輪以及小小騎士等等，造些遊戲都是小朋友放電之選，在這裡爸媽與子孩可以玩足一天。

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園內摩天輪也是十分受歡迎的打卡之選，一車至少2人乘坐，可以欣賞整個樂園風景。（圖片來源：owenwings@IG）

想參加Go-Kart車遊戲的話，要完成園內入門課程、及單圈限速資格等等，以策安全保陣參加者。（圖片來源：suppynan@IG）

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大魯閣草衙道鈴鹿賽道樂園 營業時間：週一至五11am-9:30pm、週六、日及法定假期10:30am-9:30pm 地址：高雄市前鎮區中安路1-1號 交通：搭乘捷運至草衙站2號出口 票價：免費入場，但按參加遊戲付不同費用 無限暢遊券：台幣650（約港幣164）全日暢玩不限次數 星光票：台幣399（約港幣101）暢玩不限次數（遊玩時間5pm-9:30pm） ( 詳細收費需參考官方網頁)

02｜中都濕地公園



佔地12.6公頃的「中都濕地公園」位於人口稠密的市中心，交通十分方便。市政府將超過半世紀以前的「老高雄河海濕地紅樹林」自然生態還原，串聯愛河上、下游水岸綠地網絡，園內又有30米長的濕地生態廊道及中都願景橋，是最多人喜歡逛的設施之一。

濕地公園在日治時期曾為中都工業區的一部份，後來是木業工廠區，行業微變後變成了亂草叢生的地方，還變成了登革熱疫情溫床。後來高雄市政府進行土地重劃，將此地變身成濕地公園，令困擾周邊居民長達40年的環境問題一次過解決。在濕地公園中有多達39種鳥類、3種爬蟲類、9種昆蟲，另有招潮蟹、吳郭魚、虱目魚等魚類，又可見磯鷸、小環頸鴴、紅冠水雞等水岸鳥類，帶小朋友到此上一課生態景象課，實在難能可貴。

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園區內設有多處吊橋，可讓遊客從不一樣的角度，觀察到平時在陸地上不易觀測的紅樹林生態。（圖片來源：ann__chang@IG）

公園內有多處吊橋區（圖片來源：mafia_rdlll@IG）

中都濕地公園 地址：高雄市三民區同盟三路 交通：乘搭公車E05、紅27、紅28至中都濕地公園站下車；或公車218A、218B、245A、245B搭至九如橋站下車 免費入場

03｜哈瑪星滾輪溜滑梯

這條在18年11月才開幕的溜滑梯，是當地人期待已久的好玩遊樂設施。「高雄哈瑪星溜滑梯」全長達79公尺，由中山大學接管營運，要去玩這條滑梯必須預先上網登記及付費。滑梯同是位於「登山街60巷」，是高雄當地相當有歷史的戰時地區，滑梯會貫穿高低差的山坡地勢，高低起伏增加刺激感，途中會經古道、水道、駁坎、防空壕等歷史現場，邊溜邊看風景歷史。除了玩滑梯，還可以參加導賞團，了解當地歷史。

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可以玩這條79公呎長的滑梯，無論大人及小朋友都一定感到相當好玩！（圖片來源：cpu0923@IG）

要玩這條長滑梯當然不能一個屁股坐上去就OK，要學這位小朋友先拿這塊木板，再坐在滑板上滑落去。（圖片來源：food_travel_life_karen@IG）

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哈瑪星溜滑梯 地址 ：台灣高雄市鼓山區登山街60巷48-1號 開放日子及時間：週六、日 8am-12pm、1:30pm-5:30pm 收費：滑梯每次台幣50元（約港幣$13）、另外免費導賞團逢每週六、日10:30am及15:30pm ＊必須先到官網預約：https://dengshan60.nsysu.edu.tw/Res_Many

04｜國立科學工藝博物館

這個景點就像香港的科學館一樣，是小朋友放電好去處之一，如果是怕熱怕曬的家庭，在這個冷氣場館耗上一天，絕對舒服又好玩。簡稱「科工館」，展館能讓小朋友玩遍海陸空交通工具，還可以看展覽、立體旋轉溜滑梯、VR、積木屋等等，很多互動遊戲結合科學，開拓親子視野！

另外，在館內有巨型的糖果屋、還有太空人及飛行區域，還有萬花筒及下雪風景，都是啟發小朋友科學合水知識的最佳好去處。

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恐龍館是小朋友最愛，可以多認識史前生物歷史。（圖片來源：bestblue123@IG）

這副大假牙可以示範給小朋友如何刷牙（圖片來源：tsaiwenling@IG）

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國立科學工藝博物館（科工館） 地址：高雄市三民區九如一路720號 開放日子：9am-（每週一及除夕、大年初一休館） 票價：成人台幣100元（約港幣25）、學生台幣70（約港幣18）、未滿6歲兒童免費 電話：（07）380-0089 交通：搭乘高雄捷運紅線至高雄車站（R11）前站轉搭60號公車；或乘捷運紅線至後驛站（R12）轉乘紅28接駁公車

05｜橋頭糖廠

大部份小朋友都喜歡吃糖，而參觀這間「橋頭糖廠」就最好不過。糖廠建於1901年的日治時期，距今已有過百年的歷史，原名「台灣製糖株式會社橋仔頭第一工廠」，光復後改名「臺糖公司高雄廠」，是台灣第一間新式機械的製糖工廠。

現時糖廠已變為縣定古蹟，轉型成為了旅遊觀光產業，在糖廠更可以坐小火車，了解自然生態更有機會見到叩頭蟲、蜻蜓、赤腹松鼠、薄翅蜻蜓、八色鳥、五色鳥、鍬形蟲、淡色黃蝶等等在這裡常見的動物；此外，又可以參觀許多日治時代留下來的建築，例如有和風宿舍、庭園景觀、防空洞、彈藥庫、紅磚水塔及倉庫等等，是帶小朋友來此認識歷史與打卡的好地方。

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以往來往糖廠運輸的舊火車，今日已成為打卡景點。（圖片來源：mytwinsbabyworld@IG）

參觀昔日高雄的糖廠工業，感覺像上一堂歷史課。（圖片來源：cindy_hsieh0205@IG）

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