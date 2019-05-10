【粉嶺壁畫村】輕鬆半日遊！隱世七彩壁畫屋、波點步道打卡攻略

小編白熊和牛奶妹今天走的粉嶺壁畫村路線只需半天，很適合：情侶、家庭、小朋友同行及單車友。

路線：粉嶺火車站＝＞九記士多（下車）＝＞坪輋壁畫村／坪洋壁畫村

去程巴士號碼：在粉嶺火車站可乘52K小巴或79K 巴士（往打鼓嶺方向）

首先看到這個「九記士多牌」就是今天的路程起點（白熊紳士咖啡廳）

首先看到這個「九記士多牌」就是今天的路程起點。

沿九記士多左側「坪原路」前行，可以看見下面路牌，此時可選擇先走左邊小路或沿紅箭咀往「坪原路」方向行。白熊和牛奶妹先走進上圖中左邊的小路，雖然在地圖上未到壁畫村，但感覺就是叫我們進去！很快就找到了他們，是搶眼的黃色EMOJI！

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除了散落各處的小插畫，路上最多的就是這種六角形狀的階磚。小路大概走三分鐘就到盡頭，雖然此路畫未算太多，但也很可愛，別要錯過。然後沿路回頭出「坪原路」，沿路牌直走。看到「卓榮記士多」就代表到達「坪輋壁畫村」的入口。 這裡可以購買待會的補給。進村前會看到很多不同設計的路牌：

壁畫村第一幅大型壁畫，在描繪小孩子們和一隻巨鳥於草原上嬉戲。然後，對面有一幅短身石壁，畫上像水和風精靈的壁畫，用色和構圖十分活潑。有傳媒曾在2016年的報導中拍下了當年Sautel Cargo 畫畫時的身影。而就在白熊鑑賞之際，牛奶妹己經擺好姿態跟它合照。在這邊玩了一會，又發現前面有一些正被風吹動的掛飾，所以又偷偷走過去來張合照。繼續沿不同的手繪路牌走！這邊有很多不同遊戲和卡通人物，是時候來個找彩蛋比賽，和牛奶妹比比看誰能認得更多：

高登小丑、迷你兵團…按圖沿路彩蛋逐個捉▼

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走到中段就是這間小白屋，據報這是一個獨居老人的家，也是整條村首間畫上壁畫的屋。此屋旁邊有個很可愛的「情心留言雪櫃」，裡面放了不同的顏色筆和紙張讓遊客留言，不過似乎有點混亂，白熊的留言就放在咖啡廳好了！也不要忘記旁邊的蝴蝶壁畫，一幅隨時跳出白牆的姿態，是白熊的個人至愛。

隨白屋向右走就是波點步道。雖然久經風霜被雨水沖走了部份油漆，但圖案整體還是完整，像遊樂場裡的行人路。這家門口有兩道竹，白熊略為搜索，「竹」在風水學上古有「招財、富貴、節節高升」之意，需要的朋友可以跑來沾點財氣。

在白色的「波點步道」盡頭的木牌，代表我們己經來到了壁畫村的盡頭。目測當天大部份遊人會沿原路出去。不過我們途中又看見這些塗上顏色的碎石群，隨意的放置在路邊。石頭的大小剛好卡住了牛奶妹的短跟鞋…你是想跟我們回家嗎？

回到「九記士多」就可以乘車回程，但白熊建議當天也可以順道到鄰近大概五分鐘右步程的「雲泉仙館」。

【本文獲「白熊紳士咖啡廳」授權轉載。】